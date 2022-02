Fim-de-semana na TV: espionagem, modelos de famílias, Carnaval e memórias de Bowie

CINEMA

Lady Bird

Hollywood, sábado, 13h45

Nomeada para cinco Óscares e vencedora de dois Globos de Ouro, esta comédia dramática marcou a estreia na realização da actriz Greta Gerwig, também autora do argumento. A terminar o liceu, Christine “Lady Bird” McPherson (Saoirse Ronan) mal pode esperar por entrar na faculdade, de preferência bem longe da cidade de onde nunca saiu. Mesmo que a mãe ache a ideia absurda, Lady Bird não deixará de lutar por esse sonho.

Modelos

TVCine Edition, sábado, 22h

Oscarizado pela banda sonora – que incluía a inesquecível Long ago (and far away), de Jerome Kern e Ira Gershwin –, este musical romântico dos anos 1940 foi feito por Charles Vidor à medida de Rita Hayworth. A diva encarna uma bela bailarina de um clube nocturno a quem é dada a oportunidade de ser capa de uma revista de moda de prestígio.

Uma Família Ideal

Fox Comedy, sábado, 23h

Andrew Fleming escreve e realiza este filme sobre valores familiares, em que Steve Coogan e Paul Rudd dão vida a um casal que vê a sua vida virada do avesso quando descobre que tem de tomar conta do neto de Erasmus, que ele nunca chegou a conhecer. Com a chegada de uma criança àquela casa, os desafios vão ser muitos. Mas o maior virá quando o pai do miúdo regressar para o “resgatar”.

Operação Outono

RTP2, sábado, 23h42

Música de Dead Combo. Realização de Bruno Almeida. Actuações de John Ventimiglia (dobrado em português por Rogério Samora), John Marcello Urgeghe, João d’Ávila, Nuno Lopes e Ana Padrão e outros. E a biografia de Humberto Delgado, escrita por Frederico Delgado Rosa, como base. Eis os condimentos deste thriller político sobre a operação que levou à morte do “general sem medo”.

Bombshell - O Escândalo

RTP1, domingo, 18h

Jay Roach realiza este drama sobre o escândalo de assédio e abuso que envolveu Roger Ailes, um dos fundadores do canal Fox News. Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie e John Lithgow ocupam os papéis principais.

Tully

Cinemundo, domingo, 20h20

As agruras da maternidade estão no coração do filme realizado por Jason Reitman e escrito por Diablo Cody. Charlize Theron, nomeada para o Globo de Ouro, é a mãe exausta de três filhos, que contrata uma ama (Mackenzie Davis) para a amparar. É o início de uma peculiar relação de apoio, compreensão e amizade.

Minari

TVCine Top, domingo, 21h30

Década de 1980. David, de sete anos, muda-se com os pais, imigrantes sul-coreanos, para uma zona rural do Arkansas. A vida ali é difícil e os pais arriscam todas as poupanças ao tentar criar uma quinta em solo inexplorado. Vencedor do Globo de Ouro de melhor filme internacional, o filme de Lee Isaac Chung foi nomeado para seis Óscares e outros tantos BAFTA; ambos deram a Yuh-Jung Youn o prémio de melhor actriz secundária.

Chama-me pelo Teu Nome

Fox Life, domingo, 22h20

Dirigido por Luca Guadagnino, segundo um (oscarizado) argumento de James Ivory, a partir da obra de André Aciman, um filme dramático sobre o amor e a descoberta da sexualidade, centrado num adolescente tímido (Timothée Chalamet) que não consegue ignorar a paixão por um jovem exuberante e um pouco mais velho (Armie Hammer).

Raparigas Rebeldes de Paradise Hills

RTP1, domingo, 1h13

Emma Roberts, Danielle Macdonald, Awkwafina, Jeremy Irvine, Arnaud Valois, Eiza González e Milla Jovovich interpretam a primeira longa-metragem dirigida por Alice Waddington. Depois de recusar um casamento arranjado, a jovem Uma é enviada para um colégio privado numa ilha paradisíaca, destinado a “domesticar” meninas desobedientes. Decide fugir assim que percebe que algo está a retirar às raparigas toda e qualquer capacidade de pensar.

DOCUMENTÁRIOS

Making Waves: A Arte do Som Cinematográfico

TVCine Edition, sábado, 12h15

Um documentário sobre o som no cinema, da sua história ao processo criativo, sem esquecer a força emotiva. É conduzido por Midge Costin, veterana editora de som, que colhe comentários dos seus pares mais destacados e também de realizadores que dão particular importância às ondas sonoras: Steven Spielberg, George Lucas, David Lynch, Barbra Streisand e Ang Lee.

David Bowie: O Encontro com a Fama

RTP2, sábado, 22h03

Estreia. Viagem no tempo ao encontro de David Robert Jones, que o mundo viria a conhecer como David Bowie, nos primeiros tempos da carreira. O arco temporal estende-se por meia década, de finais dos anos 1960 até 1973, o ano em que “enterrou” a famosa personagem de Ziggy Stardust. Imagens raras combinam-se com testemunhos de quem conviveu e colaborou com ele na época. Estreado em 2019 – três anos depois da morte do influente e camaleónico artista britânico –, o documentário tem a chancela da BBC e é realizado por Francis Whately, que se especializou na área da música e outras artes, e já tinha assinado outros trabalhos sobre Bowie.

MÚSICA

Joep Beving: Misty Fest 21

RTP2, domingo, 00h18

Estreia televisiva do concerto que o pianista e compositor holandês Joep Beving deu no Auditório de Espinho, à boleia do Misty Fest, em Novembro do ano passado. Na bagagem trouxe Henosis, álbum de ambiente orquestral e electrónico, lançado em 2019 e vencedor de um prémio Edison. Num repertório com composições descritas como “música para os sonhos”, há também lugar à melancolia, ao isolamento e à saudade, notas de um 2020 pandémico presentes em temas como Solitude ou Saudade de Gaia.

MUSICAL

Esta Vida É Uma Cantiga

RTP1, sábado, 14h38

Uma celebração do teatro de revista e do cinema musical pelas mãos dos irmãos Feist: Henrique (protagonista e encenador) e Nuno (director musical). Estreou-se em 2013, no lisboeta Teatro da Trindade, e tem voltado ao palco regularmente desde então.

SÉRIES

Alemanha 89

RTP2, domingo, 22h07

Estreia. Depois de Alemanha 83, trama de espionagem num país dividido pela Guerra Fria, e da sequela Alemanha 86, ambientada pelo colapso iminente da cortina de ferro, reencontramos o agente Martin Rauch (Jonas Nay) a lidar com as consequências da Queda do Muro de Berlim e a enfrentar um futuro insondável em que terá necessariamente de se reinventar. Os oito episódios da mini-série alemã são debitados ao domingo.

Killing Eve

HBO, domingo, streaming

Entra na quarta temporada o premiado thriller de espionagem. Seguindo o ritmo de mudança de guionista principal a cada nova época, esta tem em funções Laura Neal. Criada por Phoebe Waller-Bridge (também responsável por Fleabag), a partir de uma saga de livros de Luke Jennings, a série tem como personagens principais uma assassina a soldo (Jodie Comer) e uma agente do MI5 (Sandra Oh).

ENTRETENIMENTO

Carnaval da Figueira da Foz

RTP1, domingo, 14h15

Directo. Fugindo à longa lista de carnavais cancelados, a Figueira da Foz mantém a tradição e põe a folia e o samba no ar. A festa, movida pelo lema Em defesa das artes, homenageia a “resiliência do meio artístico”. Depois deste “domingo gordo”, o canal retoma a ligação na terça, às 10h e 14h15.

INFANTIL

Patrulha Pata

Nick Jr., sábado e domingo, 11h

Os heróis caninos da Baía da Aventura vão à Dino Selva na abertura da Dino-Alerta, uma maratona dedicada aos fãs de dinossauros. Episódios temáticos da Patrulha Pata são intercalados com outros de Blaze e as Monster Machines, até às 14h30.

Pocahontas (V. Port.)

Disney Channel, sábado, 11h35

Saído dos estúdios Disney, em 1995, e baseado em relatos históricos, ganhou dois Óscares pela música original. Narra a difícil história de amor entre a bela princesa powhatan e o capitão britânico John Smith. A chegada dos ingleses vai revolucionar a vida dos indígenas americanos, mais ainda a de Pocahontas, que se apaixona por Smith. Mas nem a tribo nem os colonos aceitam o amor entre eles. Os dois terão então de escolher entre o sentimento que os une e a lealdade para com as suas gentes.

A Lenda dos Guardiões (V. Port.)

Hollywood, domingo, 9h25

Zack Snyder realiza esta adaptação dos primeiros livros da saga escrita por Kathryn Lasky. Soren deseja tornar-se um dos lendários Guardiões de Ga’Hoole, os guerreiros defensores do Reino das Corujas. Um dia, é levado para uma espécie de orfanato. Ali, com a nova amiga Gylfie, terá de mostrar toda a sua coragem. Mas, primeiro, tem de enfrentar o seu receio mais terrível (e menos admissível para uma coruja): voar.