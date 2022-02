Duas semanas numa outra cidade — sem streaming

Um deslumbre: a experiência do cinema em sala é um dos distintivos da cidadania. Não, não conhecemos isso por cá. Este é um diário de duas semanas numa cidade de província francesa. Sem streaming ...

Estive em Metz, no Grand Est francês. É uma ville de province com a sua arquitectura militar e a opressão das cores ocres a cobrir edifícios que no passado foram casernas e fortalezas. Testemunham capítulos da anexação alemã da cidade francesa ao longo da História.