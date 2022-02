Médico português vai integrar a Sociedade Americana de Cirurgiões da Articulação Temporomandibular

O médico David Ângelo vai ser o primeiro estomatologista português a pertencer ao grupo de médicos da Sociedade Americana de Cirurgiões da Articulação Temporomandibular. Desde 2018 que também faz parte da Sociedade Europeia de Cirurgiões da Articulação Temporomandibular.

O convite para integrar a sociedade americana surgiu depois de ter sido referenciado por um médico norte-americano e dois cirurgiões espanhóis que pertencem a esse grupo, indica-se num comunicado que anuncia a integração de David Ângelo na sociedade americana. O médico português desenvolve trabalhos científicos na área da articulação temporomandibular, nomeadamente sobre a regeneração do disco articular, técnicas cirúrgicas minimamente invasivas e um protocolo de recuperação pós-operatória desses doentes.

“Pertencer à Sociedade Americana de Cirurgiões da Articulação Temporomandibular significa passar a poder discutir directamente os casos clínicos mais complexos com cirurgiões reconhecidos internacionalmente, todos eles com longos anos de experiência no tratamento da disfunção da articulação temporomandibular”, reage o médico no comunicado. “A partilha de conhecimento é a uma mais-valia da medicina: aliás, conheci os médicos que me referenciaram para a sociedade americana em fóruns internacionais de discussões clínicas e em cirurgias conjuntas.”

Depois de uma entrevista em Dezembro, David Ângelo foi convidado a apresentar um artigo no encontro deste ano da Sociedade Americana de Cirurgiões da Articulação Temporomandibular em San Diego, na Califórnia, entre 3 e 5 de Março. Esse trabalho avalia o tempo de recuperação da mastigação nos diferentes doentes após uma cirurgia da articulação temporomandibular. De acordo com David Ângelo, tanto quanto é do “nosso conhecimento, este é o único trabalho a nível mundial que estudou este tópico”: “Por ser original, começou com uma amostra mais pequena para podermos tirar conclusões preliminares. Numa fase posterior iremos aumentar a amostra e dar seguimento à linha de investigação.”

O médico estomatologista é director clínico no Instituto Português da Face e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Em 2020, anunciou que estava a criar uma base de dados (a EuroTMJ) para que fosse possível registar informações sobre certas intervenções cirúrgicas na Europa de forma uniformizada.