Portugal pode deixar cair todas as restrições depois do dia 3 de Abril, diz a DGS

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) projecta que Portugal possa atingir as 20 por mortes por covid-19 por milhão de habitantes a 14 dias no dia 3 de Abril. Este número, que é o referencial usado pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, sigla em inglês), foi indicado na última reunião que se realizou no Infarmed como o ponto em que o país poderia deixar cair todas as restrições de combate à pandemia, nomeadamente o uso de máscara em espaços fechados. Nesse encontro, os especialistas referiram que este limiar poderia ser atingido no prazo de cinco semanas.

Segundo a CNN Portugal, esta projecção foi dada por Pedro Pinto Leite, da DGS, e depois confirmada pela directora-geral da Saúde. “É uma projecção, que pode sempre mudar”, referiu Graça Freitas, à margem das Jornadas de Actualização em Doenças Infecciosas do Hospital de Curry Cabral, que decorre esta quinta-feira em Lisboa.

Esta quarta-feira, a DGS actualizou as normas referentes ao rastreio de contactos e a da política de testagem, dando cumprimento ao que já tinha sido anunciado por António Costa no Conselho de Ministros que se realizou após esse encontro no Infarmed. Os contactos de alto risco deixam de ter de fazer isolamento, sendo esta uma medida só aplicada a quem testa positivo. A DGS está avaliar, disse esta quarta-feira a ministra da Saúde, passos futuros, nomeadamente o período de isolamento dos infectados e o uso de máscara nas escolas.