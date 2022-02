“Quero que no CDS liberais, conservadores e democratas-cristãos se sintam bem, sem processos de purificação ideológica”

Com 55 anos, o eurodeputado dos centristas, Nuno Melo, assegura que, se for eleito no congresso de 2 e 3 de Abril, quer abrir o CDS a independentes e anuncia desde já o nome de Luís Mira, secretário-geral da CAP, como um dos nomes que convida para colaborar com o partido na área da agricultura.

