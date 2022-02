Portugal tem mil militares prontos enviar para a Ucrânia em cinco dias

Portugal tem disponibilidades para enviar no âmbito da missão da NATO para países da Aliança Atlântica com fronteiras com a Ucrânia até mil efectivos dos três ramos das Forças Armadas. Esta será a decisão de prontidão, de cinco dias, que deverá ser tomada esta tarde na reunião extraordinária do Conselho Superior de Defesa Nacional (CSDN) pedida pelo primeiro-ministro, António Costa, ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O próprio Presidente especificou o carácter extraordinário desta reunião que terá dois modelos de participação: presencial, na maioria dos casos e por vídeo conferência no caso dos representantes dos Açores a da Madeira. A celebração desta reunião do CSDN antecede nalguns dias a que já estava marcada para os primeiros dias de Março e foi determinada pelos últimos desenvolvimentos da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Aos 619 militares da brigada mecanizada, já avançados pelo PÚBLICO, somam-se seis tripulações dos F16 e entre outros os 150 a 200 militares da fragata Corte-Real.