Forças portuguesas poderão ser chamadas em breve. Costa diz que ucranianos são bem-vindos a Portugal

António Costa afirma ainda que o Conselho do Atlântico Norte decidirá “as medidas de dissuasão” que a NATO aprovará “para defender todos os países da NATO que têm fronteira com a Ucrânia ou estão no conjunto da vasta região que se estende da Islândia à Turquia”.

O primeiro-ministro destaca que Portugal integra este ano as forças de reacção rápida da NATO, pelo que existe “um conjunto de elementos disponibilizados e com uma prontidão de cinco dias para, se for essa a decisão, serem colocados sob o comando da NATO para missões de dissuasão”. Porém, Costa destaca que “a NATO não intervirá nem agirá na Ucrânia, mas terá missões de dissuasão junto de países da NATO com fronteira com a Ucrânia”.

O primeiro-ministro quis dar ainda uma palavra “de confiança” à comunidade ucraniana que reside em Portugal e promete solidariedade. “Se os seus familiares, amigos e conhecidos que entendam que devem procurar em Portugal a segurança e destino para dar continuidade às suas vindas são também bem-vindos”, afirma Costa, garantindo que foram dadas instruções às embaixadas para que sejam dados vistos aos ucranianos que queiram vir para Portugal.