“Se eu gostava” de ver Paulo Portas como Presidente da República? “Claro que sim”

Nuno Melo, que é candidato à liderança do CDS, defende que o partido tem de ser a casa onde “onde democratas-cristãos, liberais e conservadores se sintam bem”. Em entrevista ao programa Hora da Verdade, o eurodeputado assume discordar do cordão sanitário ao Chega.

Com 55 anos, o eurodeputado assegura que, se for eleito no congresso de 2 e 3 de Abril, quer abrir o CDS a independentes e anuncia desde já o nome de Luís Mira, secretário-geral da CAP, como um dos nomes que convida para colaborar com o partido na área da agricultura.