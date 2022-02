Olivença, a Donetsk portuguesa

A opinião pública portuguesa, a par de uma justificada indignação, vem manifestando solidariedade para com a Ucrânia perante as manobras da Rússia que atentam contra a paz e integridade territorial da Ucrânia. Falando a este respeito, ouvimos o ministro dos Negócios Estrangeiros português expressar um veemente protesto a propósito da invasão de parte do território da Ucrânia pela Rússia e manifestar forte repúdio perante um acto bélico que atenta contra a integridade territorial da Ucrânia, contudo surpreendentemente não lhe é conhecida uma palavra sobre idêntica situação que constitui prolongada ofensa à integridade territorial de Portugal.

Em 1801, sem que qualquer razão o justificasse, Espanha invadiu e capturou militarmente Olivença, terra portuguesa desde sempre. Em 1817, Espanha ratifica o Tratado de Viena de Áustria comprometendo-se perante as potências internacionais a devolver Olivença juntamente com o seu território e os seus habitantes, porém até hoje demonstra total desrespeito pelo acordo que assinou. O Governo português não só nada faz para que seja devolvido este pedaço do Alentejo, como age de modo a impedir a visibilidade de qualquer manifestação que exija o cumprimento da Lei Internacional. Aqui não é justo exigir o cumprimento dos Tratados e o respeito entre os povos? Onde está a diferença?

Paulo Fernandes, Odivelas

Olivença votou nas eleições portuguesas

Pouca gente terá reparado, mas nas eleições de 2019 cerca de 500 oliventinos tiveram direito a votar em eleições portuguesas. E este número atingiu os 1000 em 2022., como tem crescido o número de oliventinos com nacionalidade portuguesa. Os jornais espanhóis assinalaram este facto - o Hoy, de Badajoz (dois artigos) e o El Periódico Extremadura. Curiosamente, quase nenhum órgão de comunicação português seguiu o exemplo. Conjecturar as razões não é fácil. Ou, afinal, talvez seja.

Olivença, infelizmente, continua a ser vista como um tema caro à extrema-direita ou a vozes monárquicas. Fazem-se até piadas de muito mau gosto em torno destes pressupostos. Nada disto tem a ver com a História. Basta lembrar que o presidente do Grupo dos Amigos de Olivença em 1974 era o socialista prof. Hernâni Cidade, e que o regime de Salazar nunca autorizou a legalização do grupo em questão, pelo seu carácter anticolonialista. Mesmo a polícia franquista via o grupo com muitos maus olhos.

Nos últimos tempos, porém, um grupo de oliventinos, sem se debruçar sobre o problema da soberania, resolveu reivindicar a velha cultura lusa como sua, dando início a um movimento de pedido de nacionalidade portuguesa. Em cerca de seis anos, quase 1500 oliventinos passaram assim a ter a dupla nacionalidade. E, claro, a ter direito de voto.

Carlos Luna, Estremoz

Vingando-se da História

Os lances dramáticos da política internacional têm sempre vários motivos entrelaçados, mas o caso Rússia/Ucrânia não parece demasiado complexo. É o espectro da União Soviética - uma versão política de “walking dead” - que se ergue para procurar tirar vingança da História. Putin, outrora agente da polícia política, é a continuidade desse fantasma, e agrada hoje aos mesmos que gostavam do regime abolido em 1991. Já agora existe uma realidade próxima da situação anterior. As antigas repúblicas soviéticas que se autonomizaram, de duas uma: ou prestam vassalagem ou são hostilizadas. Não existe nada que se pareça com uma vizinhança pacífica entre iguais. E Putin precisa disso: o seu poder também assenta na percepção, que precisa de criar e de manter, de que o país está rodeado de inimigos. Mas, sejamos sérios: passa pela cabeça de alguém, depois de Napoleão e de Hitler - invadir a Rússia?

António Monteiro Fernandes, Lisboa