Maioria dos norte-americanos apoia reforço das sanções contra a Rússia

Apoio a uma intervenção militar é minoritário, segundo uma sondagem do instituto Ipsos. E metade dos inquiridos diz que não está disposta a apoiar sanções se tiver de pagar mais pela gasolina e pelo gás.

Mais de dois terços dos norte-americanos inquiridos numa sondagem do instituto Ipsos para a agência Reuters, ainda antes do início da invasão da Ucrânia, dizem que os Estados Unidos devem reforçar as sanções que já tinham sido impostas à Rússia pela Administração Biden.

Em linha com a baixa taxa de popularidade do Presidente dos EUA no seu país, quase metade dos inquiridos reprova a forma como Joe Biden está a gerir a crise no Leste da Europa e 48% consideram que a situação na Ucrânia não faz parte dos interesses norte-americanos.

A sondagem, feita através da Internet, entre terça e quarta-feira, indica que 69% dos norte-americanos — com maiorias tanto no Partido Republicano como no Partido Democrata — defendem a aplicação de mais sanções à Rússia.

Mas a hipótese de uma intervenção militar dos EUA na Ucrânia — já afastada por Biden — não conta com o apoio dos norte-americanos, sendo a oposição mais forte no eleitorado republicano. Ao todo, 62% dos inquiridos opõem-se a esse cenário, e uma maioria também discorda da participação dos EUA em ataques aéreos.

Segundo a sondagem, apenas 12% dos republicanos aprovam a forma como Biden tem gerido a crise na Ucrânia, em contraste com 58% de apoio no eleitorado do Partido Democrata.

Ainda assim, a maioria dos inquiridos atribui a responsabilidade pela situação ao Presidente russo, com uma maioria no Partido Democrata e quase metade dos republicanos a culparem Vladimir Putin.

Apesar de um forte apoio ao endurecimento das sanções, apenas metade dos inquiridos está disposta a aceitar consequências como o aumento dos preços da gasolina e do gás.