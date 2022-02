As frases do dia da invasão da Ucrânia: “É uma catástrofe para o nosso continente”

“O Presidente Putin escolheu [lançar] uma guerra premeditada que vai resultar em sofrimento e perdas humanas catastróficas.” Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos

“Só tenho uma coisa a dizer do fundo do meu coração: Presidente Putin, impeça as tropas de atacar a Ucrânia. Dê uma oportunidade à paz. Muitas pessoas já morreram.” António Guterres, secretário-geral da ONU

“Condenamos veementemente o ataque injustificado da Rússia à Ucrânia. Nestas horas escuras, os nossos pensamentos estão com a Ucrânia e as mulheres, homens e crianças inocentes que enfrentam este ataque não provocado e temem pelas suas vidas.” Charles Michel, presidente do Conselho Europeu e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, numa publicação conjunta no Twitter

“Condeno veementemente a acção militar da Rússia à Ucrânia.” António Costa, primeiro-ministro

“A China acredita que a porta para uma solução pacífica da crise ucraniana ainda não foi completamente fechada, e não deve ser fechada. Saudamos todos os esforços que possam ajudar a resolver isto através dos canais diplomáticos.” Zhang Jun, embaixador chinês nas Nações Unidas

“[A Rússia] escolheu o caminho da agressão contra um país soberano e independente. É uma grave violação do direito internacional e uma séria ameaça à segurança euro-atlântica.” Jens Stoltenberg, secretário-geral da NATO

“O alvo dos russos não é apenas Donbass, o alvo não é apenas a Ucrânia, o alvo é a estabilidade na Europa e toda a ordem internacional de paz e responsabilizaremos o Presidente Putin por isso.” Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia

“O Presidente da República, em consonância com o Governo, condena veementemente a flagrante violação do Direito Internacional pela Federação Russa e apoia a declaração do secretário-geral das Nações Unidas António Guterres, expressando total solidariedade com o Estado e o povo da Ucrânia.” Nota da Presidência da República

“A França condena firmemente a decisão da Rússia ao fazer a guerra na Ucrânia. A Rússia deve por fim imediatamente as operações militares.” Emmanuel Mácron, Presidente francês

“(A Rússia] tem plena responsabilidade por este ato de agressão e por toda a destruição e perda de vidas que irá causar.” Josep Borrell, alto representante da União Europeia para a Política Externa e de Segurança

“O mundo, altamente devastado pela pandemia da covid-19, arcará doravante com os custos económicos e sociais, ainda difíceis de medir, mas com certeza catastróficos, de uma guerra sem sentido.” José Maria Neves, Presidente de Cabo Verde, numa publicação no Facebook

“Cortámos os laços diplomáticos com a Rússia.” Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia

“[A invasão] é uma catástrofe para o nosso continente”. Boris Johnson, primeiro-ministro britânico

“A última coisa que se deseja é qualquer corte das relações diplomáticas e, em qualquer circunstância, os canais de diálogo devem ser mantidos em aberto.” António Costa

“A Comissão Europeia está pronta para apoiar os Estados-membros na preparação do acolhimento à medida que a situação evolui na Ucrânia.” Ylva Johansson, comissária europeia dos Assuntos Internos

“O Presidente russo está mais uma vez a violar de maneira flagrante o direito internacional. Nada pode justificar tudo isso. É a guerra de Putin.” Olaf Scholz, chanceler alemão

“A NATO e UE estão ao lado do bravo povo da Ucrânia. Apoiamos a soberania e integridade territorial da Ucrânia e o seu direito à autodefesa.” Jens Stoltenberg, secretário-geral da NATO

“Amo o meu país, é a minha casa, a minha pátria! Quero viver em paz, sem guerras nem ameaças constantes.” Darya Bilobid, antiga judoca ucraniana do Sporting

“O povo georgiano está consternado pela agressão russa contra a Ucrânia. Solidarizamo-nos com as gentes da Ucrânia e pedimos a paragem da operação militar.” Zurabichvili, Presidente da Geórgia, no Twitter

“Nós – e o mundo – não podemos permitir que essa liberdade seja simplesmente extinta. Não podemos e não vamos simplesmente olhar para o lado.” Boris Johnson, primeiro-ministro britânico

“A paz no nosso continente foi destruída. Temos agora uma guerra na Europa numa escala e tipo que pensávamos pertencer ao passado.” Jens Stoltenberg, secretário-geral da NATO

“A Rússia pagará um preço elevado.” Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, no Twitter

“É preciso internar o louco.” Milos Zeman, Presidente da República Checa, referindo-se a Vladimir Putin

“Ao escolher esta guerra, Vladimir Putin decidiu ameaçar da forma mais grave possível a paz que dura na Europa há décadas.” Emmanuel Mácron, Presidente francês

“Nós não temos hipóteses, Putin quer que a gente se renda e quer ficar com o governo da Ucrânia. Não percebemos porque é que Putin tem ódio aos ucranianos.” Pavlo Sadokha, presidente da Associação de Ucranianos em Portugal, à Lusa

“Na última noite, um cataclismo atingiu a Europa. Uma agressão brutal desencadeada por Vladimir Putin e pelo Kremlin contra seres humanos. (...) E este ataque injustificado e não provocado é algo que não se via em território europeu desde o fim da II Guerra Mundial.” Charles Michel, após um encontro na sede da NATO com o secretário-geral da Aliança e com a presidente da Comissão Europeia