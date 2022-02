EUA apertam sanções contra a Rússia e Biden avisa que Putin “vai sofrer as consequências”

Não foi, talvez, um discurso com o vigor característico dos momentos históricos, nem serviu para anunciar um conjunto de sanções tão duras que obriguem a Rússia a recuar na invasão da Ucrânia de um dia para o outro. Ao dirigir-se ao país a partir da Casa Branca, esta quinta-feira, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quis dizer à Rússia que a instabilidade dos últimos anos no seio da NATO deu lugar a uma aliança militar “mais unida e determinada do que nunca” — com a garantia de que uma agressão contra um dos seus 30 membros, no Leste da Europa, terá resposta imediata dos outros 29.