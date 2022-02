O que é o SWIFT e porque é que tantos querem expulsar dele a Rússia?

Países do Ocidente têm-se dividido quanto à possibilidade de remover a Rússia do sistema global de comunicações bancárias e financeiras SWIFT. Para que serve este serviço?

Entre o vasto espectro de sanções a aplicar à Rússia discutidas pelos países ocidentais, um dos pontos de discórdia passa pela remoção de Moscovo de um sistema bancário SWIFT. Desde o Reino Unido até à República Checa e a começar pela Ucrânia, foram vários os apelos para que a Rússia seja bloqueada do sistema. Mas a medida foi para já afastada por Joe Biden e pelo chanceler alemão, Olaf Scholz, que não se deixaram convencer pela sugestão de Boris Johnson na reunião do G7.

O que é o SWIFT?

O SWIFT – Sociedade Mundial de Telecomunicações Financeiras Interbancárias – é o principal sistema de comunicação que os bancos utilizam para realizar transacções transfronteiriças seguras e rápidas. Fundado em 1973, o sistema contava com 239 bancos de 15 países. Actualmente, a a infra-estrutura está em todos os continentes do mundo e conta com mais de 11 mil instituições de mais de 200 países e territórios, tendo-se tornado no principal mecanismo de financiamento do comércio internacional.

Quem gere o SWIFT?

A sociedade cooperativa tem sede em La Hulpe, na Bélgica. Tem governação e supervisão internacional e permanece neutra em disputas comerciais. Os accionistas do SWIFT elegem um conselho composto por 25 directores independentes que governam a empresa e supervisionam a sua gestão.

Quais as consequências de impedir a Rússia de usar o SWIFT?

No entender dos defensores da medida, como a Ucrânia ou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, bloquear a utilização do SWIFT poderia debilitar a economia russa. Como ferramenta que agiliza e facilita as trocas comerciais, a impossibilidade de as instituições da Rússia utilizarem o SWIFT obrigaria a que as transacções tivessem de ser realizadas entre bancos ou, em alternativa, com recurso a sistemas idênticos, mas menos utilizados – resultando em atrasos nos negócios e custos acrescidos.

O reverso da medalha é que a medida afecte mais os países de Ocidente que a própria Rússia. O bloqueio das instituições russas poderia significar uma migração destas para outros sistemas de pagamentos e países que não imponham sanções – o caso da China, por exemplo, que até criou o seu próprio serviço semelhante ao SWIFT.

Paralelamente, e ainda que algumas das sanções europeias possam passar por cortar vias comerciais, a Rússia é um grande importador de bens de países como a Alemanha, Itália ou os Países Baixos – o próprio chanceler alemão, Olaf Scholz, afastou a hipótese de bloquear o acesso russo ao sistema global de comunicações bancárias e financeiras SWIFT.

Há registo de outros bloqueios de países no SWIFT?

Não há registo de muitos casos condicionamentos por parte da sociedade, que quando pressionada para banir instituições tem acenado com a neutralidade que defende ter. Em 2014, por exemplo, quando a Rússia invadiu a Crimeia, o Reino Unido também defendeu então o bloqueio da Rússia da rede SWIFT, mas o pedido foi negado pela sociedade.

Em 2012, a empresa cedeu a pressões europeias e norte-americanas para eliminar instituições e indivíduos iranianos, a propósito de sanções relacionadas com o programa nuclear do Teerão.