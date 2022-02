Alterações climáticas e qualidade de espaços públicos preocupam urbanistas

Os urbanistas ouvidos pelo PÚBLICO na última “Conversa Urbana” identificam vários desafios para os próximos anos, mas um aspecto liga as diferentes intervenções: é preciso mudar mentalidades. De quem vive na cidade, de quem decide e age sobre ela, mas também de quem a desenha.

Mitigar os efeitos das alterações climáticas, alterar o paradigma da mobilidade urbana, encontrar soluções para os desafios energéticos que vivemos, pensar a vida nas cidades numa lógica de economia circular – por exemplo, na gestão de resíduos –, elevar a qualidade dos espaços públicos, trazer os cidadãos para a discussão. São estes os desafios actuais do urbanismo, área transdisciplinar que procura o máximo de qualidade de vida com o mínimo de custos, reconciliando o homem com o território.