Roubaram as jóias de The Crown: várias antiguidades usadas na série desapareceram

Vários adereços usados na produção da série The Crown, sobre a família real britânica, foram roubados na semana passada, no Reino Unido. Espera-se que o roubo das antiguidades não atrase as filmagens da quinta temporada do sucesso da Netflix, declararam, na quinta-feira, a polícia britânica e um porta-voz do serviço de streaming.

O tablóide britânico The Sun avançou que os artigos roubados valeriam cerca de 150.000 libras (cerca de 179.510 mil euros) e incluem-se jóias, candelabros, objectos de prata, uma gaiola de pássaros em cúpula e uma réplica de um ovo Fabergé raro, adquirido pelo avô da rainha Isabel II, Jorge V, em 1933. O roubo ocorreu perto da cidade inglesa de Doncaster, no condado de South Yorkshire.

“Podemos confirmar que as antiguidades foram roubadas e esperamos que sejam encontradas e devolvidas em segurança”, sublinhou o porta-voz da Netflix em declarações à imprensa. “Vamos encontrar objectos substitutos e não há expectativa de que as filmagens sejam interrompidas”, confirmou. Para já, não foram avançados mais detalhes.

A Polícia de South Yorkshire também atestou que foram chamados a um local próximo de Doncaster na tarde de 16 de Fevereiro, onde três veículos foram “arrombados e uma série de artigos foram levados”, incluindo “adereços utilizados em filme e televisão”. “Os agentes investigaram o incidente”, mas sem grandes resultados: “O caso foi arquivado até surgirem novos dados.”

O drama premiado sobre a família real britânica está, actualmente, em filmagens da quinta temporada, contando com novas participações, nomeadamente a actriz britânica Imelda Staunton, que interpreta a rainha Isabel II numa idade mais avançada, e a australiana Elizabeth Debicki no papel de princesa Diana.

A quinta temporada de The Crown estreará em Novembro e será a penúltima. O criador da série da Netflix, Peter Morgan, já tinha confirmado que o ponto final será dado com a sexta temporada.