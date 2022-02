Efacec vendida ao grupo português DST, mas Estado ainda não sai totalmente do capital

A Efacec começa esta quinta-feira uma nova fase na sua história já centenária. O Conselho de Ministro (CM) aprovou a sua venda ao grupo nortenho DST, pondo fim a um período de cerca de 19 meses em que a maioria do capital social da empresa de engenharia esteve nas mãos do Estado. No entanto, o processo de reprivatização ainda não é total, uma vez que a empresa vai passar por um período de recapitalização, de que deverá resultar a detenção de uma participação de 25% por parte da Parpública, em nome do Estado.

Assim, logo a seguir à reprivatização, a Efacec passará por um processo de recapitalização dos capitais próprios, a fazer pelo accionista DST, mas também pela Parpública e pelo Banco Português do Fomento.

Os detalhes do processo de reprivatização avançados na conferência de imprensa que se seguiu ao CM foram escassos, e o habitual comunicado também não é esclarecedor, avançando apenas que foi aprovada a resolução que selecciona a DST – SGPS para a aquisição de, pelo menos, 71,73% do capital social da Efacec Power Solutions”, e que “a presente resolução aprova a minuta do instrumento jurídico a celebrar para efeitos de concretização desta venda, e autoriza a Parpública a realizar as diligências ainda necessárias à conclusão da operação”.

Segundo do secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, a solução encontrada “permite acautelar os interesses do Estado e da empresa”.