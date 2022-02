Alterações às tabelas de IRS ainda não reflectem novos escalões

Mudanças dizem respeito apenas aos rendimentos do trabalho. Nas pensões não há novos ajustes. Empresas já terão de aplicar novas tabelas nos salários a processar em Março.

A alteração que o Governo se prepara para fazer às tabelas de retenção do IRS ainda não vai reflectir o desdobramento dos escalões que António Costa tem programado para o novo Orçamento do Estado de 2022, apurou o PÚBLICO junto de fonte do actual executivo.