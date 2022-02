Sp. Braga terá de vestir a pele do Inter Milão frente ao Sheriff

A empreitada seria sempre exigente, fosse qual fosse o resultado da primeira mão, mas o contexto que o Sp. Braga vai enfrentar hoje (20h, SPTV), no Minho, na segunda mão do play-off da Liga Europa, é especialmente desafiante. A equipa portuguesa está obrigada a anular uma desvantagem de dois golos (0-2 na Moldova) diante de um FC Sheriff que, em sete jogos fora de portas na presente caminhada europeia, só perdeu por uma vez (em Milão, diante do Inter).

Do embate da semana passada, há, naturalmente, ilações a tirar. Mas o desaire averbado em Tiraspol não pode minar a confiança dos jogadores, alerta Carlos Carvalhal. “Não vamos alterar a forma de jogar, seria um erro, mas vamos alterar dinâmicas (...) Aquilo que temos fazer é criar dificuldades diferentes ao Sheriff com uso de diferentes dinâmicas. É por aí que vamos tentar surpreendê-los”, adiantou o treinador do Sp. Braga.

As transições ofensivas e o contra-ataque a alta velocidade do Sheriff merecerão cuidado especial, mas o relvado, desta vez, poderá ser um aliado dos minhotos. Pelo menos na óptica de Carvalhal. “Sabemos o que não fizemos tão bem no aspecto ofensivo, mas fomos prejudicados por um campo seco, que não deixava a bola rolar tão bem. O jogo vai ser mais rápido aqui, vamos ter mais possibilidades de fazer fluir o jogo de forma mais intensa com bola”.

Sem poder contar com Lucas Mineiro, Sequeira, Roger e Paulo Oliveira (tem um traumatismo facial), o treinador dos minhotos poderá apostar no central David Carmo, que voltou a ser titular em Tondela depois de uma longa paragem. O sucesso nesta eliminatória, porém, dependerá sempre do colectivo. “Estamos preparados para atacar, defender, preparados para as transições e para não sofrer com elas. Podemos superar este dificílimo obstáculo”.