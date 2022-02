Sp. Braga conseguiu desarmar o Sheriff nos penáltis

Uma primeira parte de grande nível bastou para o Sp. Braga anular a desvantagem trazida da primeira mão disputada na Moldova, mas após marcar dois golos (Iuri Medeiros e Ricardo Horta) em 43 minutos e colocar-se a vencer por 2-0, os minhotos não evitaram que a decisão da equipa vencedora do play-off da Liga Europa fosse decidida no desempate por grandes penalidades, onde o Sheriff mostrou menos pontaria: os moldovos falharam três tentativas e, nesta sexta-feira, o Sp. Braga estará no sorteio dos oitavos-de-final.

Com o objectivo de conseguir intrometer-se entre os “grandes” no campeonato praticamente hipotecado e já fora das outras duas provas nacionais (Taça de Portugal e Taça da Liga), Carlos Carvalhal tinha na Liga Europa a única bóia de salvação da época, e, mesmo após a derrota na Moldova, por 2-0, o técnico minhoto disse na véspera da partida acreditar “mesmo de coração” que podia passar. E, para conseguir a reviravolta, atacou o Sheriff com os irmãos Horta, o talento de Medeiros e dois jovens minhotos: Vitinha e Rodrigo Gomes.

Sem tempo a perder frente a um rival que em sete jogos fora nas provas europeias só tinha perdido em Milão frente ao Inter, o Sp. Braga esteve perto do golo aos 5’ (André Horta acertou no poste), mas, na resposta, Momo Yansane falhou só com Matheus pela frente.

O susto não abalou a estratégia bracarense. Por cima no jogo, o Sp. Braga continuou a pressionar e, após uma ameaça de Vitinha, Ricardo Horta assistiu Medeiros que, com um ligeiro toque, desviou para o fundo da baliza do grego Athanasiadis.

Positivo/Negativo Positivo Iuri Medeiros Enquanto o extremo do Sp. Braga teve energia, o Sheriff teve problemas constantes. Para além do golo, com um toque subtil de qualidade na zona do ponta-de-lança, Iuri Medeiros (um jogador tecnicamente muito evoluído) ainda fez uma boa assistência para o segundo golo, marcado por Ricardo Horta.

Positivo Ricardo Horta Está a atravessar um grande momento de forma e continua a fazer a diferença na equipa de Carlos Carvalhal. Na zona de definição, é um jogador muito acima da média. Negativo Momo Yansane O avançado do Sheriff podia ter colocado o Sp. Braga em maus lençóis, mas desperdiçou, ainda durante a primeira parte, duas grandes oportunidades, apenas com o guarda-redes Matheus pela frente. Sem surpresa, acabou substituído ao intervalo.

Aos 17’, os minhotos ganhavam um reforço de alento e não baixaram a intensidade. Nos minutos seguintes, o Sheriff continuou barricado na sua área e o Sp. Braga ameaçava o segundo. Porém, mesmo mostrando ser uma equipa sem ritmo, a equipa da Transnístria - região da Moldávia que reclama a independência e tem uma forte ligação à Rússia -, num contra-ataque esteve perto do golo, mas Yansane voltou a esbanjar uma clara oportunidade.

O Sp. Braga, todavia, estava melhor e, após uma mão cheia de oportunidades, os “arsenalistas” conseguiram empatar a eliminatória antes do intervalo: após marcar, Medeiros ofereceu a Ricardo Horta o 2-0.

Protagonista pela negativa na primeira parte, Yansane ficou nos balneários ao intervalo e o Sp. Braga surgiu para a segunda parte um pouco mais cauteloso e nervoso. Sem necessidade de correr tantos riscos, os bracarenses deixaram de criar perigo assiduamente junto da baliza moldava.

Carvalhal procurou refrescar a equipa com a entrada de Moura e Ruiz, mas o jogo já estava diferente: Sem o gás dos primeiros 45 minutos, a equipa de Carvalhal não evitou o prolongamento.

Depois de um final de partida algo receoso, o Sp. Braga voltou a tentar subir o ritmo no tempo extra e foi quase sempre mais perigoso, mas em cima do minuto 120, Matheus evitou que a eliminatória ficasse de imediato decidida a favor do Sheriff.

Assim, a decisão de quem ficava com o lugar nos oitavos-de-final foi para o desempate por penáltis, onde o Sp. Braga falhou menos (duas) do que o Sheriff (três vezes), garantido a qualificação.