Quinta na TV: This Is Us regressa entre Manhattan e o Brasil, com um olho na bola e outro no futuro

CINEMA

Moneyball - Jogada de Risco

Hollywood, 21h30

Os Oakland Athletics estão a perder os melhores jogadores para os grandes clubes de basebol. Com a ajuda do economista Peter Brand (Jonah Hill), o treinador Billy Beane (Brad Pitt) decide criar uma equipa teoricamente perfeita de jogadores subvalorizados. E os resultados começam a surgir. Realizado por Bennett Miller, com base na biografia de Beane, o filme foi nomeado para seis Óscares.

Manhattan

TVCine Edition, 22h

Comédia romântica de Woody Allen sobre infidelidade e traição, as regras do amor e da amizade, a relação de raparigas novas com homens maduros, a inocência e a sofisticação, Manhattan é também uma celebração de Nova Iorque. A beleza da cidade é acentuada pela fotografia de Gordon Willis e pela banda sonora de Gershwin. Além de Allen, o filme conta com interpretações de Meryl Streep, Mariel Hemingway, Diane Keaton, Michael Murphy e Anne Byrne.

SÉRIE

This Is Us

Fox Life, 23h10

Estreia da sexta e última temporada da premiada criação de Dan Fogelman, em torno de uma família em que as grandes histórias se fazem das pequenas coisas. Quando conhecemos os gémeos Pearson (interpretados por Chrissy Metz, Justin Hartley e Sterling K. Brown), estavam a celebrar o 36.º aniversário. Agora, sopram as velas do 41.º. Depois, virão desafios antigos, como a saudade do patriarca Jack (Milo Ventimiglia), outros recentes, como o Alzheimer da matriarca Rebecca (Mandy Moore), e alguns inesperados. Revelam-se numa meticulosa articulação de imagens passadas, presentes e futuras do clã. O primeiro dos novos episódios, por exemplo, recua a 1986 para pôr o desastre do Challenger no enquadramento.

DESPORTO

Futebol: Lazio x Porto

SIC, 17h40

Directo. O Porto desloca-se ao Estádio Olímpico de Roma para reencontrar a Lazio. Os “dragões” partem em vantagem para esta segunda mão do play-off de acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa, depois de terem vencido a equipa italiana no Estádio do Dragão, por 2-1.

DOCUMENTÁRIOS

2077 - 10 Segundos para o Futuro

RTP2, 11h

Uma reflexão sobre o futuro, numa série documental produzida pela estação pública. “Onde e como vamos estar daqui a 60 anos?” é a questão a que um vasto leque de especialistas, cientistas e futuristas internacionais procura responder ao longo de quatro episódios: Mutação, Estranhamento global, Novos nómadas e Uma sede insaciável.

Deus Cérebro

RTP2, 20h37

Investigadores de referência partilham diferentes pontos de vista sobre os mistérios do cérebro humano, nesta série documental realizada por António José de Almeida. António Damásio, Alcino Silva, Rui Costa, Alexandre Castro Caldas e Pedro Cabral são alguns dos participantes. Abre com um episódio acerca da Maquinaria das emoções e prossegue com os temas Em construção, A peça que falta e Inesgotável.

O Índio Cor-de-Rosa Contra a Fera Invisível

RTP2, 23h25

Estreia. Tiago Carvalho assina este trabalho dedicado ao médico Noel Nutels (1913-1973) e à sua preocupação com a saúde das populações indígenas brasileiras, que o levou a fazer várias expedições pelo país e a usar a sua voz para defender estas comunidades e denunciar o que chamava de “massacre histórico”. Muitas dessas deslocações foram filmadas. É do seu acervo que provêm algumas das imagens usadas neste documentário.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

Bola de sonhos, 18 anos depois é uma reportagem em que Sandra Vindeirinho reencontra, já adultos, os miúdos carenciados e apaixonados por futebol que viram realizado o seu sonho de assistirem a uma partida cheia de estrelas – o Jogo Contra a Pobreza, entre a equipa do brasileiro Ronaldo e a do francês Zinédine Zidane – e conhecerem os seus ídolos. Na altura, Abel vivia num orfanato em Moçambique; João, no Centro Juvenil da Campanhã (Porto); Júnior, em Cabo Verde, numa pequena casa para muita gente; e João, que tinha perdido o irmão, nos arredores de Torres Vedras. Os quatro “aprenderam a fintar a pobreza com uma bola nos pés”, avança a sinopse.