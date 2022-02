Daša Drndic: o silêncio regressa como uma brisa

Muito à semelhança do que já tinha feito com o seu livro anterior, Trieste (Sextante, 2019), a croata Daša Drndic (1946-2018) tornou a erguer um romance-monumento a partir das memórias históricas da segunda metade do século XX na Europa Central. Desta vez, essas memórias geram-se, sobretudo, na Croácia, mas depressa irradiam, isso é inevitável, para outros espaços e para diferentes tempos. Belladonna é assim um romance contra a amnésia dos horrores do século XX, num tempo em que, e segundo a autora, “a memória histórica colectiva faliu, comprimida pelo esquecimento público, pelo discurso público e pela prática dos meios de comunicação”.