Ministério dos Negócios Estrangeiros alvo de ciberataque. Santos Silva diz que informação “não está comprometida”

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) foi alvo, nesta quarta-feira, de um ataque informático, segundo confirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, em entrevista ao Jornal das 8 da TVI.

“Infelizmente, nos dias que correm, nós estamos sempre muito sujeitos a ciberataques. Vamos respondendo e superando os problemas”, disse, garantindo que a informação confidencial “não está comprometida”. “Estamos a fazer um investimento muito forte para robustecer as redes informáticas do MNE”, destacou ainda, sublinhando que o MNE português, “como vários outros em todo o mundo, são sujeitos a tentativas de intrusão que vamos repelindo”.

Segundo a notícia avançada pela revista Sábado, uma das consequências deste ataque, cuja origem não foi ainda determinada, foi a interrupção do serviço de email do MNE, encontrando-se os diplomatas e os serviços do Palácio das Necessidades sem acesso ao correio electrónico desde sexta-feira. De acordo com a mesma fonte, o ataque foi detectado pelo Serviço de Informações de Segurança (SIS) e a Polícia Judiciária (PJ) já está a investigar o caso de forma a perceber se a intrusão comprometeu a Rede Informática do Governo (RING).

Não há ainda mais informação sobre a dimensão, origem ou objectivos do ataque informático.