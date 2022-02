O interesse público no abate de sobreiros

Foi noticiado pelo PÚBLICO no passado dia 16 que o Ministro do Ambiente autorizou o abate de 1079 sobreiros e 4 azinheiras para instalar uma central fotovoltaica no concelho de Gavião, por “relevante interesse público, económico e social”.

É sabido que um sobreiro demora 20 ou 30 anos para se tornar uma árvore adulta, que promove a biodiversidade, evita a propagação dos fogos, que contribui para reter água nos solos e carbono da atmosfera, motivos suficientes para o declarar uma espécie protegida. Sendo uma espécie protegida, o seu abate deve ser apenas permitido em situações excepcionais. E não parece haver aqui uma razão excepcional pois o número de pedidos de ligação de centrais fotovoltaicas é muito superior à meta do Governo para 2030.

Os recursos do nosso território são limitados pelo que a instalação de centrais fotovoltaicas deve ser feita preferencialmente em terrenos sem aptidão agrícola nem florestal ou então em áreas degradadas ou já edificadas.

José Pinto, Vila Nova de Cacela

​Truth Social

Há uns dias que venho sendo literalmente bombardeado por email com pedidos de aderência a esta nova rede social, acompanhados, claro, por frenéticas “intimações” a contribuições para o impoluto Trump. Pergunto-me, a propósito de quê? Não sou americano, o meu endereço de email acaba em .pt, nunca assinei ou pesquisei nenhum site da extrema-direita americana, acho Trump o maior flagelo que se abateu sobre os Estados Unidos – por culpa própria, da estupidez, cegueira e ignorância de uma larga faixa dos americanos – e só a ideia desta rede social destinada a encher os cofres do dito sob a capa do Partido Republicano e de alimentar as chamas da fogueira que está a destruir rápida e violentamente a América, me dá vómitos.

Não sou ingénuo a ponto de me perguntar como obteve a Truth Social o meu contacto. Mas pergunto-me quantos inocentes cidadãos de outros países que não a América irão cair nesta esparrela, engendrada por, entre outros, Devin Nunes, um bajulador que deixou o Congresso para se tornar num capacho, um luso-americano de terceira geração para vergonha nossa.

Elysio Correia Ribeiro, Lisboa

A receita do costume

A tentativa de aproximação militar da NATO das fronteiras da Rússia voltou a ter na Ucrânia as mesmas consequências que já tinha tido na Geórgia em 2008, depois da abertura da NATO a uma possível adesão desse país. Nessa altura, os separatistas da Ossétia do Sul foram “socorridos” pelos russos que expulsaram os georgianos do território. Processo idêntico ocorreu com a Abecásia.

Agora os generais da NATO, uma aliança supostamente defensiva, voltam a actuar como bombeiros pirómanos. Insistem, agora invocando o direito da Ucrânia entrar para a NATO. Reclamando a paz, os americanos vêm desde de Dezembro a amplificar a provocação belicista russa, anunciando sucessivamente invasões militares para os dias seguintes. Putin ganhou assim um lugar de destaque mundial iluminado pelos holofotes americanos.

Finalmente, a enorme manobra militar russa produz um efeito: a criação de dois novos “não países”. Os americanos, para salvar a face, vão aplicar umas sanções económicas, não à Rússia mas às vítimas de Donetz e Lugansk, e vão dizer que evitaram a invasão russa. E numa guerra em que ambas as partes ganharam, o que sucede aos ucranianos? Isso pouco importa, porque o mundo ganhou mais dois “não países” a juntar à Abecásia e Ossétia do Sul.

José Cavalheiro, Matosinhos

Estacionamento

É sabido que, no Porto, o estacionamento é pago em grande parte da cidade e que, aos moradores, é facultada autorização para estacionarem na zona a que pertencem mediante o pagamento de uma taxa anual de 25 euros para a primeira viatura, sendo estabelecidas outras taxas para outras viaturas. No entanto, o estacionamento é condicionado à existência de lugares disponíveis.

Ora, este princípio não se aplica na zona da Foz e Nevogilde onde, nomeadamente, nas ruas de Gondarém, Marechal Saldanha e em algumas das suas transversais existem lugares reservados para moradores. Não estando em causa a justeza desta reserva, é pertinente perguntar: se esta medida é justa e racional, porque não foi alargada a todas as zonas de estacionamento pago?

José de Pinho Borges, Porto