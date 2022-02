Ameaças, impasses e sanções. O que precisa de saber sobre o conflito Ucrânia-Rússia

Esta segunda-feira, a Rússia reconheceu como países independentes as autoproclamadas repúblicas de Donetsk e de Lugansk, no Leste da Ucrânia. Há quem diga que era este o pretexto de que o Kremlin estava à procura para invadir o território ucraniano. Para Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e seus aliados, esta foi uma “decisão ilegal e inaceitável”, mas as sanções anunciadas ficam ainda aquém da resposta que tinha sido prometida. João Ruela Ribeiro, jornalista do PÚBLICO, explica porquê.