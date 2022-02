Ucrânia decreta estado de emergência a nível nacional

O Parlamento ucraniano aprovou a declaração do estado de emergência em todo o país, excepto em duas regiões do Leste da Ucrânia onde o regime já está em vigor desde 2014.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, propôs introduzir o estado de emergência nacional esta quarta-feira, numa altura em que o país se prepara para uma possível ofensiva militar em larga escala da Rússia.

O estado de emergência, decretado a pedido do Conselho de Defesa e Segurança Nacional, deve ter a duração de 30 dias. No entanto, segundo explicou o secretário do conselho, Alexei Danilov, as medidas deste regime vão ser definidas por cada província, dependendo da sua necessidade e estado de alerta. O estado de emergência prevê a imposição de restrições na circulação e, potencialmente, de toques de recolher.

Na terça-feira, Volodimir Zelenskii assinou um decreto para mobilizar os militares na reserva para “aumentar a prontidão do Exército ucraniano” à luz das movimentações de tropas russas no Donbass. A Rússia anunciou que pretende enviar forças de “manutenção de paz” para os dois territórios separatistas cuja independência o Kremlin reconheceu.