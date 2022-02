Inspirados pelos colegas do Canadá, camionistas dos EUA partem em direcção a Washington

Caravana partiu da Califórnia para uma viagem de 4000 quilómetros que terminará no dia 5 de Março. Tal como aconteceu no Canadá, os camionistas dos EUA exigem o fim de todas as restrições no combate à pandemia de covid-19.

À boleia das manifestações que paralisaram a capital do Canadá, Otava, durante semanas, camionistas dos Estados Unidos estão a organizar-se para fazerem uma viagem de 4000 quilómetros, entre a Califórnia e as portas da capital do país, Washington D.C., para protestarem contra as restrições no combate à pandemia de covid-19.

Os organizadores da auto-intitulado “Caravana do Povo” dizem que querem “dar um empurrão à economia” e exigem a reabertura de todas as actividades no país. A viagem, de 11 dias, ficará concluída no dia 5 de Março, mas os camionistas vão ficar às portas da capital.

Na terça-feira, o Pentágono anunciou o destacamento de 400 soldados da Guarda Nacional do Distrito de Colúmbia para ajudarem a organizar o trânsito entre o próximo sábado e o dia 7 de Março, numa operação que pode vir a contar com mais 300 soldados de estados vizinhos. O dispositivo de segurança será composto por 50 veículos de grandes dimensões, preparados para intervenções de emergência.

O camionista Brian Brase, um dos organizadores, prometeu que o protesto só irá terminar quando todas as exigências forem atendidas — principalmente o fim da obrigação do uso de máscaras e da vacinação contra a covid-19.

Os protestos — no Canadá e noutros países, incluindo os EUA — surgem numa altura em que as autoridades já tinham começado a aliviar algumas restrições.

No estado norte-americano da Califórnia — o ponto de partida da caravana —, a imposição do uso da máscara em qualquer situação foi suspensa na semana passada, e a obrigação para pessoas vacinadas só é válida em locais considerados de alto risco, como os transportes públicos, as escolas e os serviços de saúde.

Esperava-se que outra caravana de camionistas partisse de Scranton, na Pensilvânia — a cidade natal do Presidente dos EUA, Joe Biden — na manhã desta quarta-feira, e que chegasse à zona de Washington D.C. antes do final do dia.

Outro dos organizadores, Bob Bolus, de Scranton, disse ao canal de televisão WJLA que a sua coluna não tem a intenção de violar leis nem de bloquear o tráfego, mas alertou que isso pode acontecer se as suas exigências não forem levadas em conta.

Na manhã desta quarta-feira, esta segunda caravana ainda não tinha partido de Scranton, e era composta por dois camiões e um punhado de carrinhas.

No Canadá, os protestos entupiram as ruas de Otava durante mais de três semanas, e bloquearam, durante seis dias, a passagem terrestre mais movimentada entre o Canadá e os Estados Unidos — a Ponte Ambassador, que liga Windsor, no Ontário, à cidade norte-americana de Detroit, no Michigan.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, invocou poderes de emergência para pôr fim aos protestos, e a polícia do país restaurou a normalidade em Otava no último fim-de-semana.

Entre outras exigências, os manifestantes norte-americanos querem o fim imediato do estado de emergência na Califórnia — o estado mais populoso dos EUA e uma das maiores economias do mundo —, que foi prolongado pelo governador, Gavin Newsom.

Em todo o país, o número de novos casos e de hospitalizações tem vindo em queda desde os recordes atingidos há um mês, embora haja ainda 2000 mortes por dia devido à covid-19, e o número total de mortes, desde o início da pandemia, esteja a aproximar-se de um milhão.