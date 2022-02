Vivemos mais conectados, mas menos ligados

É inegável que o avanço tecnológico das últimas décadas foi fundamental durante o período de confinamento permitindo minimizar o isolamento e em certa medida diminuir a sensação de solidão. Os diferentes meios de comunicação e as redes sociais foram um importante canal facilitador da interacção humana. Contudo, a comunicação não é feita apenas através da linguagem verbal, ou seja, através de mensagens, pelo que esta forma de comunicar é deficitária. A nossa sociabilidade requer a presença física, a comunicação não verbal, o olhar, os gestos, a aparência, as expressões, o cheiro, o toque, capazes de despertar comportamentos e emoções que são essenciais e indispensáveis na passagem de uma mensagem e na criação de vínculos.

Tenho a percepção que o desejo profundo de recuperar a vida que tinha ficado suspensa, fez-nos voltar aos padrões anteriores. Voltámos a acelerar.

É frequente assistirmos a pessoas utilizando desarvoradamente os smartphones em restaurantes, bares e cafés, privilegiando as interacções virtuais em detrimento do usufruto da companhia física daqueles que escolheram para passar o tempo.

É necessário ter consciência que no digital são projectadas características idealizadas que muitas vezes não correspondem necessariamente ao que as pessoas são ou ao que sentem, contribuindo paradoxalmente para a criação de um terreno fértil para a solidão, para os medos e inseguranças de tantos.

As pessoas vivem mais conectadas, mas menos ligadas. As relações são mais superficiais, existindo uma distorção do conceito de amizade e uma falsa sensação de intimidade. Tudo está ao alcance de um click. Com a mesma rapidez e facilidade com que se envia um pedido de amizade, uma mensagem, uma fotografia, também tudo se descarta, surgindo assim novos fenómenos como a nomofobia, ghosting, hauntig, benching ou phubbing.

É urgente compreender que o digital é um “meio” que tem o propósito de facilitar a interacção, mas que não consegue suprir a necessidade de contacto com o outro e tem até o perigo de aumentar a inadaptabilidade ao mundo real e à convivência. Este estilo de vida que tudo transforma em clicks e mensagens rápidas é perigoso, porque nos afasta da verdadeira sabedoria que se adquire através do contacto com a realidade.

É preciso ter coragem para o compromisso. Reconhecer que somos seres imperfeitos e frágeis e que é através do encontro com o outro que existe um “eu”. Recuperar o desejo mútuo de conhecer o outro, de conviver, de criar intimidade partilhando as dificuldades, os momentos de alegria e de tristeza, construindo e fortalecendo ligações e reforçando a cumplicidade. Não ter medo de expor a sua vulnerabilidade. É imprescindível sair de si e ir ao encontro, ter uma atitude receptiva, recuperar a capacidade escutar os outros, a capacidade de olhar nos olhos e ser verdadeiro. Ter mais responsabilidade afectiva. Pensemos como aproveitar sabiamente o nosso tempo. Prescindamos do descarte rápido feito através de um click como se de objectos se tratasse.

Num mundo em constante mudança, muitos são aqueles que de forma narcísica procuram o poder, a força, a auto glorificação, ter visibilidade e sucesso. Sucesso esse muitas vezes medido pelo número de likes e seguidores nas redes sociais e pela ambição desenfreada dos bens materiais que são acumulados, desnecessariamente, numa tentativa de transmissão de segurança e preenchimento de vazio existencial. Contribuímos assim para manter o padrão centrado num modelo económico fundado no lucro.

As atitudes tóxicas de rivalidade, de competitividade de consumismo excessivo tornam-nos escravos do dinheiro e das tecnologias, aliena-nos da realidade e afasta-nos do que é essencial. As tecnologias devem estar ao serviço da humanidade e não fazerem de nós reféns.

Se há um ano escrevia que a pandemia unificou o mundo e que fomos testemunhas do esforço mundial e empenho de todas as nações na busca por uma solução surgindo assim a vacina como um triunfo da fraternidade, hoje penso que ficámos aquém. A corrida global às vacinas expôs o egoísmo dos países mais ricos. A 6 de Fevereiro de 2021, a BBC noticiava que os “países desenvolvidos têm 16% da população mundial, mas actualmente respondem por 60% das doses de vacina que foram vendidas”. António Guterres considerou um “ultraje moral” a distribuição desigual das vacinas. Constatou que “dez países administraram 75% de todas as vacinas da covid-19, enquanto 130 países ainda não receberam uma única dose”.

Continuamos a negligenciar o nosso lugar no mundo e a não compreender que a ajuda mútua beneficia todos. Quanto maior for a circulação do vírus, maior é a probabilidade de ocorrerem novas mutações. Por outro lado, é necessário não esquecer outras epidemias como a fome, as guerras, o terrorismo, a exploração indiferente dos recursos humanos, geradoras de miséria e de mortes que podem ser evitadas.

A valorização, defesa e protecção da vida humana, independentemente da sua idade ou condição, são valores que estão consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas também no juramento que os médicos fazem quando iniciam o exercício da profissão, onde prometem que “a saúde do meu doente será a minha primeira preocupação”, bem como no seu Código Deontológico. É essencial combater a desinformação e as ideias erradas que são disseminadas rapidamente, prejudicando o bem-estar comum. É importante não confundir as opiniões pessoais, que são muitas vezes influenciadas por informações especulativas, falsas, mediáticas, contraditórias e oportunistas que prejudicam a relação de confiança entre os médicos e os doentes e servem para alimentar polémicas desnecessárias, com as opiniões fundamentadas. As fontes devem ser identificadas e a sua veracidade e fiabilidade verificadas.

A população precisa entender que a ciência não é perfeita, que a dúvida é inerente à investigação científica e que a sua evolução é dinâmica. A comunicação em saúde é fundamental e deve ser esclarecedora, feita de uma forma responsável, adequada ao entendimento da população em geral, procurando responder às inquietações da mesma, mas sempre fundamentada e apoiada na melhor evidência disponível.

O reconhecimento de que ninguém é detentor da “verdade absoluta” e de que todos estamos, continuamente, em processo de aprendizagem deve fazer-nos procurar o debate saudável. O diálogo respeitoso e construtivo que conduz à convergência, respeitando as diferenças, analisando-as e integrando-as, colocando de parte as conveniências pessoais e interesses ideológicos, económicos, políticos ou outros do próprio ou de outrém, deve ter como único propósito a procura pelo bem comum. Assim, as decisões tomadas em consenso são pois mais robustas e feitas no melhor interesse de todos.

Todos os tempos são difíceis e têm os seus desafios. É necessário pensar o passado, planear no presente para construir um futuro melhor. São as pessoas que constroem o futuro. É aquilo que cada um de nós faz que contribui para o desenvolvimento e progressão das nações e do mundo.

Que o poder, a força, o sucesso, a visibilidade, sejam usados humildemente e colocados ao serviço de todos, mas também daqueles que são invisíveis, dos que ficam à margem. Usem a visibilidade para ser a voz que se ergue contra as injustiças, as assimetrias sociais, a mão que oferece ajuda aos mais frágeis, que protege os mais desfavorecidos.

Sejamos sempre instrumento e incentivo de melhoria para o próximo. Acabemos com a dúvida que, ainda que de forma inconsciente, semeamos nos outros sobre a o seu valor e a sua importância. Que ninguém se sinta abandonado, sinta ou pense “sou indiferente, não faço falta, não valho nada, não sou bonito(a), nunca serei amado(a)”.

Que tenhamos sabedoria para acolher a vida e a realidade concreta que nos é apresentada. Abandonemos o estilo de vida que é vazio e gera vazio, baseado nas aparências e na riqueza material, e reconheçamos que são as pequenas coisas, os detalhes, a atenção, os gestos simples de ternura, a gratuitidade fraterna, a bondade e gentileza das palavras, a partilha da dor e da alegria, a humildade que nos fazem grandes e pessoas de sucesso.

Que o amor seja a força motriz da mudança que queremos ver no mundo.