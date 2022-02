É urgente educar pelo exemplo

Ainda no rescaldo dos deploráveis incidentes registados no Estádio do Dragão, no final do encontro entre as equipas do Futebol Clube do Porto e do Sporting Club de Portugal, assaltou-me a ideia da necessidade de se reflectir a respeito da importância da educação pelo exemplo. Não vou emitir opinião, porque desconheço os regulamentos, sobre que punições/processos disciplinares deverão ser aplicados aos intervenientes nos ditos incidentes.