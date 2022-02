Tricampeão de MotoGP, Wayne Rainey ficou paraplégico há 30 anos. Com a sua moto adaptada vai voltar às pistas

O motociclista norte-americano Wayne Rainey vai assumir os comandos de uma moto de competição pela primeira vez desde o acidente, no Grande Prémio de Itália de 1993, que o deixou paralisado do peito para baixo, anunciaram os organizadores, esta quarta-feira.

O tricampeão mundial de 500cc irá pilotar no Festival de Velocidade de Goodwood a Yamaha YZR500 com a qual venceu o Campeonato do Mundo de 1992. Para tal, a moto foi reconfigurada para ser conduzida utilizando apenas os comandos do guiador.

“Esta é uma oportunidade única na vida e que não podia deixar passar”, disse Rainey, citado pela Reuters. “Este ano, faz 30 anos desde que ganhei o meu último Campeonato do Mundo e, quando a Goodwood sugeriu que eu andasse numa das minhas motos de GP, (…) pensei: ‘Uau, seria espantoso se o conseguíssemos’.”

Esta não é a primeira vez que Rainey volta ao lugar de piloto (“Tive uma experiência maravilhosa a andar numa moto desportiva Yamaha R1 em Suzuka, Japão, em 2019”, recordou), mas é a primeira oportunidade de assumir os comandos de uma das suas motos de GP.

Ao longo de uma carreira que durou nove anos, Rainey ganhou 24 corridas de MotoGP, subindo a 64 pódios em 82 partidas e conquistando três títulos consecutivos, em 1990, 1991 e 1992. Na altura do acidente, em 1993, estava a caminho de adicionar outro título à lista, já que liderava a classificação, à frente de Kevin Schwantz, numa altura em que faltavam apenas três corridas.

Após o acidente, o norte-americano tornou-se gerente de equipa da Yamaha durante alguns anos, antes de se reformar, em 1998. Actualmente é o presidente da MotoAmerica.

O Festival de Velocidade Goodwood, que costuma atrair mais de 200 mil espectadores, vai decorrer entre 23 e 26 de Junho, em West Sussex, Inglaterra​.