VW Taigo chega a Portugal com currículo de sucesso no Brasil

Começou por ser introduzido como um SUV, há dois anos, no Brasil (sob a designação Nivus, que depressa conquistou a pole position das vendas no país dentro do seu segmento), mas para a Europa a Volkswagen optou por o apresentar como um CUV (crossover utility vehicle), que reclama a capacidade de se atirar para terrenos menos lisinhos sem prescindir de uma silhueta coupé, para muitos, sinónimo de estilo.