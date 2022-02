Entre as pesqueiras e lagoas do Tejo: Mação inaugura passadiços junto ao rio

É inaugurada esta sexta-feira a nova Rota das Pesqueiras e das Lagoas do Tejo, um percurso pedestre que acompanha a margem direita do rio com a promessa de um “estreito contacto com a natureza”, “paisagens deslumbrantes” e acesso a vários lugares ligados à comunidade ribeirinha de Ortiga, como as antigas pesqueiras do Tejo, aponta a autarquia de Mação em comunicado.

O trilho, composto por 1,2 quilómetros de passadiços e caminhos de terra, liga o bairro dos pescadores da freguesia de Ortiga, muito perto da praia fluvial e do parque de campismo, ao “morro da Boavista”, junto a um dos meandros do Tejo.

Pelo caminho, “o visitante é convidado a descansar e a apreciar a paisagem em alguns miradouros” e a saber mais sobre o lugar nos diferentes leitores de paisagem e painéis informativos dispostos ao longo do percurso.

É ainda possível sair do passadiço para percorrer os “troços em pé-posto” e explorar algumas das tradicionais pesqueiras (só na freguesia de Ortiga há “cerca de 20”) e lagoas existentes através dos percursos alternativos sinalizados.

O objectivo, nota a autarquia, é “devolver este lugar à região e às pessoas, para que possam confortavelmente percorrê-lo e conhecer a sua história e tradições, preservando ao máximo o local tal como ele existia antes desta intervenção”. Está também a ser preparado um folheto informativo sobre a rota, que deverá ser publicado no site da autarquia no final da semana.

O passeio pode, depois, estender-se à localidade de Ortiga, a pouco mais de um quilómetro de distância, onde o núcleo museológico integra uma colecção de peças ligadas à actividade piscatória e à comunidade ribeirinha, “perpetuando as suas vivências e tradições”, com o barco picareto “a assumir o lugar de destaque”.

Já junto à pesqueira de Rabo Longo é ainda possível assistir à “reconstituição de uma actividade piscatória típica da região com tarrafa”, através de uma experiência de realidade aumentada disponível na aplicação móvel do Museu de Mação.

Além da Rota das Pesqueiras e das Lagoas do Tejo, projecto da autarquia agora inaugurado, a mesma zona integra um outro percurso pedestre, homologado pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, com 15 quilómetros de distância, que continua para lá do “morro da Boavista”, correndo junto ao rio e ao caminho-de-ferro, regressando depois pelo interior da freguesia, um projecto das Rotas de Mação (PR4 – MAC – Rota da Ortiga Sul).