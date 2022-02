Plataformas de TVDE dão maior receita de sempre ao Estado no segundo semestre de 2021

Esta quarta-feira, o Movimento TVDE voltou a realizar uma acção reivindicativa, com início no Jamor, defendendo alterações a lei em vigor.

Os operadores de plataforma electrónica de TVDE, como a Uber, Free Now e Bolt, pagaram um total de 1,99 milhões de euros ao Estado no segundo semestre do ano passado por via da contribuição de regulação e supervisão (CRS), de acordo com os dados fornecidos ao PÚBLICO pela Autoridade da Mobilidade e Transportes (AMT).