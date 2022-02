Empresas esperaram em média 42 dias pelo layoff simplificado

Auditoria do Tribunal de Contas revela que, no início da pandemia, se reduziu o controlo para acelerar apoios. Milhares de situações irregulares detectadas ainda esperavam decisão. Empresas infractoras escapam a multas.

As empresas que em 2020 recorreram ao layoff simplificado esperaram em média 42 dias para receberem o apoio financeiro do Estado. Esse foi o prazo médio apurado pelo Tribunal de Contas (TdC) durante uma auditoria aos mecanismos do layoff simplificado e do apoio à retoma. Esse prazo médio exclui os dias que podem ter passado entre a entrega do pedido e a sua validação, porque a base de dados não registava o momento da entrega do pedido, que era feito online.