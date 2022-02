Tadej Pogacar é novo líder nos Emirados, com portugueses no top-10

O esloveno Tadej Pogacar (Emirates) venceu nesta quarta-feira a quarta etapa da Volta aos Emirados Unidos, subindo à liderança da geral, com o português Rúben Guerreiro (EF Education) a ser quarto na tirada.

Pogacar, que aos 23 anos defende o título conquistado em 2021, impôs-se na escalada até Jebel Jais, acabando por se impor num sprint restrito, batendo o britânico Adam Yates (INEOS), segundo, e o russo Aleksandr Vlasov (BORA), terceiro, ambos com o mesmo tempo.

Guerreiro, que tentou surpreender os rivais a 200 metros, começando o sprint, chegou logo a seguir, no quarto posto, a três segundos do vencedor, à cabeça de um grupo de outros favoritos à vitória final, no qual não esteve João Almeida (UAE Emirates), que “escudou” Pogacar e foi 18.º, a 14 segundos do colega de equipa.

Pogacar, duas vezes vencedor da Volta a França, venceu pela primeira vez este ano e lidera agora a geral com dois segundos de vantagem para o italiano Filippo Ganna (INEOS), segundo, e 13 para Vlasov, que ascendeu a terceiro.

No sexto lugar segue João Almeida, agora a 28 segundos do líder, e no segundo lugar da classificação da juventude, com Rúben Guerreiro a “saltar” para o nono posto, a 40 segundos.

Na quinta-feira, a quinta de sete etapas ligará Rasa l Khaimah à ilha Al Marjan, em 182 quilómetros, com perspectiva de nova chegada ao sprint, dado o perfil completamente plano.