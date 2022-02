Sérgio Conceição quer nova vitória frente à Lazio

Treinador do FC Porto não se contenta com um empate, resultado que garante os oitavos-de-final da Liga Europa, mas admite que terá de pensar no jogo com o Gil Vicente.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, desvalorizou esta quarta-feira a vantagem dos “dragões” sobre a Lazio, conseguida na primeira mão do “play-off” da Liga Europa, com triunfo por 2-1, pelo que garantiu ter preparado o jogo de Roma com um único resultado em mente.

Apesar de o empate ser suficiente para que os “dragões” garantam, esta quinta-feira (17h45, SIC), o apuramento para os oitavos-de-final, Sérgio Conceição admitiu que o foco está inteiramente na vitória. "Estamos a meio da eliminatória. Esta vantagem não serve de nada. É importante sermos mais competentes. Queremos ganhar o jogo", frisou o técnico portista, em conferência de imprensa.

Embora o foco esteja na Liga Europa, Sérgio Conceição admitiu também que olha já para o jogo do campeonato, com o Gil Vicente, de forma a poder fazer uma gestão dos jogadores. “Olhamos para a Lazio, mas três dias depois temos um jogo extremamente importante. Temos de ver quem dá garantias - estado físico, fadiga acumulada, motivação. Depois, cabe-me a mim escolher”, explicou.

Sobre a inclusão de Rúben Semedo na convocatória para a partida em Roma, Sérgio Conceição não deixou margem para dúvidas. “Está toda a gente convocada, toda a gente conta. O Rúben, como disse, teve minutos na equipa B, o que era importante. É mais um elemento para ajudar a equipa”, garantiu.

Relativamente aos italianos, o treinador portista está consciente das dificuldades, mas garante que o FC Porto está preparado. "São equipas com identidade bem definida. Vamos apanhar uma Lazio agressiva, a construir uma equipa que tenta ser pressionante e poderá mudar um ou outro jogador. As características serão diferentes das apresentadas no Dragão", analisou.

Para Conceição, é “importante olhar para essa dinâmica colectiva”. “Estamos precavidos. Trabalhámos muito, ao pormenor”, completou.