Abel, Paulo e Vítor. Já vai grande a “festa” portuguesa na Liga brasileira

Jorge Jesus “abriu a porta”, Abel Ferreira, Jesualdo Ferreira e António Oliveira seguiram-lhe o rasto e Paulo Sousa foi seduzido pelo sucesso de dois dos antecessores. Em breve, Luís Castro poderá juntar-se a essa “festa” portuguesa no Brasil, mas, por agora, é Vítor Pereira quem não quer deixar de deitar mão à nova galinha dos ovos de ouro dos treinadores portugueses.

O técnico foi anunciado nesta quarta-feira como novo treinador do Corinthians e, no Brasil, lutará, até ver, com mais dois portugueses: Paulo Sousa, pelo Flamengo, e Abel Ferreira, pelo Palmeiras, são adversários de peso de uma equipa paulista que terá ainda outros adversários crónicos como São Paulo ou Atlético Mineiro.

Naquela que será a primeira aventura do português em campeonatos da América do Sul, o bicampeão nacional pelo FC Porto vai somar mais uma aventura no estrangeiro, engordando um currículo que já conta com experiências no Sul e Norte da Europa, no Médio-Oriente e na Ásia.

“Esta decisão demorou mais do que esperávamos, mas o resultado é exactamente o que queríamos. Agora, damos as boas-vindas a quem foi campeão por onde passou e chega ao Brasil pronto para trabalhar num clube único”, revelou Duílio Monteiro Alves, presidente do clube, num vídeo publicado no Twitter.

Em bom rigor, o dirigente paulista não está certo. Vítor Pereira não foi campeão por onde passou, já que falhou conquistas na Turquia, na Alemanha e na Arábia Saudita.

Também por isso, desta vez, o desafio é de um nível de exigência diferente. O Corinthians é um dos “gigantes” do Brasil e do mundo, com mais de 30 milhões de adeptos, e Vítor Pereira não vive o momento mais fulgurante da carreira, somando trabalhos falhados e despedimentos em vários clubes.

Tem, por outro lado, algo a seu favor: o Corinthians não ganha nada desde 2019 e acabou a última temporada do Brasileirão a quase 30 pontos do campeão, pelo que não será difícil ao treinador português fazer melhor do que quem lá tem estado.

No Corinthians, Vítor Pereira terá um plantel de luxo a nível de relevância local e internacional. Contará com os internacionais brasileiros Cássio, Gil, Fagner, Fábio Santos e Luan, além de jogadores também internacionais e de passado europeu como Jô, Renato Augusto, Giuliano e, sobretudo, Paulinho e Willian.

São, ainda assim, quase todos eles jogadores já na fase descendente da carreira, com o que de bom e mau advém desse detalhe, sobretudo pelo eterno dilema entre a experiência e a disponibilidade (ou falta dela) para seguir um líder relativamente desconhecido como Vítor Pereira.

Em breve, Vítor Pereira e os restantes portugueses poderão ter mais um “convidado” para a festa nacional em território brasileiro. Luís Castro é dado por alguma imprensa brasileira como prioridade do Botafogo, clube histórico do Brasil que regressa, em 2022, à primeira divisão.