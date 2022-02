Pianista britânico Simeon Walker lança Nocturne no meio de uma digressão por Portugal

O pianista e compositor britânico Simeon Walker já não é um nome desconhecido entre nós, tendo actuado em Portugal várias vezes, a última das quais em Dezembro do ano passado, em Braga, no Pequeno Auditório do Theatro Circo. Agora volta a andar por cá, tendo já actuado em Coimbra (dia 17), Ponte de Lima (18), Porto (19), Torres Vedras (20) e Lisboa (22). Em Portalegre, o seu destino seguinte, vai demorar-se mais tempo: além de um concerto marcado para dia 25, no Centro de Artes e Espectáculo (às 21h30), vai trabalhar com a coreógrafa Sara Afonso na preparação de um espectáculo a estrear no final de 2022, em co-produção com o CAE Portalegre. E no dia 26 despede-se de Portugal om uma actuação em Setúbal (Casa da Cultura, 18h).

Nascido em Inglaterra, a 4 de Janeiro de 1987, Simeon Walker emergiu no panorama da música contemporânea com o EP Preface, em 2016, seguido dos álbuns Mono (2017) e Winnow (2020) e do EP Imprints, este em Outubro de 2021. É ainda impulsionado pelo impacto deste último que lança esta quarta-feira um novo single, Nocturne, com um videoclipe assinado por Will Killen. “Na tradição do estilo evocativo, melancólico e expressivo ao qual o nocturno para piano está ligado”, escreve-se no comunicado que acompanha o novo single, “o último lançamento de Walker revela um fluxo rítmico maior do que alguns dos seus lançamentos anteriores, evocando a sensação da escuridão associada à noite bem como os pensamentos, sentimentos, dúvidas e incertezas que muitas vezes nos acompanham nas longas noites de Inverno.”

A par do seu trabalho a solo, Simeon Walker colabora com muitos músicos e tem percorrido diversos palcos por toda a Europa. Fundador das Brudenell Piano Sessions, as suas influências musicais vão de compositores clássicos como Chopin ou Debussy a contemporâneos como Ólafur Arnalds, Nils Frahm, Peter Broderick e Yann Tiersen.