Luísa Costa Gomes vence Prémio Casino da Póvoa com o livro de contos Afastar-se

O prémio, no valor de 20 mil euros, foi anunciado esta quarta-feira ao final da manhã, durante a sessão de abertura da 23.ª edição do Encontro de Escritores de Expressão Ibérica Correntes d’Escritas.

Afastar-se, de Luísa Costa Gomes, um livro de contos ao qual o tema da água serve de fio condutor, venceu esta quarta-feira o Prémio Casino da Póvoa, no valor de vinte mil euros, anunciado durante a sessão de abertura do festival Correntes d’Escritas. O júri justificou a escolha com “a coerência na diversidade deste livro de contos, género em que a autora se tem destacado ao longo de 40 anos de vida literária, bem como a constante procura da forma adequada que Luísa Costa Gomes persegue em cada conto”.

A editora Ana Pereirinha, o jornalista Carlos Vaz Marques, a crítica literária (e colaboradora do PÚBLICO) Isabel Lucas​, a ensaísta e ex-ministra da Cultura Isabel Pires de Lima e o escritor galego Carlos Quiroga integraram o júri desta edição do prémio, que foi consagrada à ficção, depois de Maria Teresa Horta ter vencido em 2021 com o livro de poesia Estranhezas.

Este livro de Luísa Costa Gomes, publicado pela D. Quixote, disputou o prémio com mais treze finalistas: A Lição do Sonâmbulo, de Frederico Pedreira (Companhia das Ilhas), A Melhor Máquina Viva, de José Gardeazabal (Companhia das Letras), Autobiografia, José Luís Peixoto (Quetzal), Chuva Miúda, de Luís Landero (Porto Editora), Hífen, de Patrícia Portela (Caminho), Livro de Vozes e Sombras, de João de Melo (D. Quixote), Maremoto, de Djaimilia Pereira de Almeida (Relógio d’Água), Marrom e Amarelo, de Paulo Scott (Tinta da China), O Gesto que Fazemos para Proteger a Cabeça, de Ana Margarida de Carvalho (Relógio D'Água), O Mapeador de Ausências, de Mia Couto (Caminho), O Osso do Meio, de Gonçalo M. Tavares (Relógio d'Água), Quartos de Final e Outras Histórias, de Cláudia Andrade (Elsinore), e Os Doentes do Doutor García (Porto Editora), o último romance da escritora espanhola Almudena Grandes, que morreu em Novembro do ano passado, aos 61 anos.

Após o anúncio dos prémios e o habitual lançamento da revista Correntes d’escritas, este ano dedicada ao brasileiro Rubem Fonseca (1925-2020), o festival prosseguiu com a sua conferência de abertura – Para onde vamos? O futuro entre distopia e utopia –, a cargo do filósofo e colunista Viriato Soromenho Marques.

Luísa Costa Gomes é o 17.º escritor a receber o Prémio Literário Casino da Póvoa, instituído em 2004, ano em que consagrou o romance O Vento Assobiando nas Gruas, de Lídia Jorge. Desde então, e alternando sempre prosa e poesia, foi atribuído a António Franco Alexandre, Carlos Ruiz Zafón, Ana Luísa Amaral, Ruy Duarte de Carvalho, Gastão Cruz, Maria Velho da Costa, Pedro Tamen, Rubem Fonseca, Hélia Correia, Manuel Jorge Marmelo, Fernando Echevarría, Javier Cercas, Armando Silva Carvalho, Juan Gabriel Vásquez, Luís Quintais, Pepetela e Maria Teresa Horta.