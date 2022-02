Sem limites e sem restrições, está aí o Festival ID

É o primeiro festival a acontecer depois de novo alívio das restrições pandémicas e é por isso reforçada a expectativa de ver evoluir em ambiente mais desinibido nomes do hip-hop, do R&B e das electrónicas como Rejjie Snow, Mr. Carmack, Nenny, Moses Boyd, Branko, Lex Amor, Pedro Mafama ou Shygirl. De quinta-feira até sábado, no Centro Congressos do Estoril, avistam-se o presente e o futuro da música popular.

É o primeiro festival de música a acontecer após o mais recente alívio das restrições pandémicas, e só por isso seria um acontecimento. O ID No Limits, que decorre entre esta quinta-feira e sábado no Centro Congressos do Estoril, contíguo aos jardins e ao casino da mesma localidade, com programação diária entre as 21h30 e as 4h da madrugada, foi sendo adiado várias vezes nos dois últimos anos e o cartaz foi sofrendo alterações em função da disponibilidade dos artistas para novas datas. Mas desta é que vai ser.