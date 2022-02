Festa do Cinema Italiano vai calçar os sapatos de Salvatore Ferragamo e homenagear o cinema de Pasolini

A partir de 1 de Abril, pelo menos onze cidades portuguesas vão receber a 15.ª Festa do Cinema Italiano com ante-estreias nacionais de filmes de Luca Guadagnino, Mario Martone e Paolo Taviani.

A 15.ª Festa do Cinema Italiano, que decorrerá entre Lisboa, Porto e nove outras cidades a partir de 1 de Abril, anunciou esta quarta-feira que fará as ante-estreias nacionais dos mais recentes filmes de Luca Guadagnino, Mario Martone e Paolo Taviani. O prato forte do festival será a retrospetiva dedicada a Pier Paolo Pasolini.

Depois de ter sido mostrado pela primeira vez no último Festival de Veneza, o mais recente filme de Luca Guadagnino, Salvatore — Shoemaker of Dreams vai estar na programação da Festa, contando “a empolgante história humana, artística e empresarial” do designer Salvatore Ferragamo. Leonora Addio, de Paolo Taviani, que acaba de sair do Festival de Cinema de Berlim premiado com a distinção da crítica Fipresci (da Federação Internacional de Críticos de Cinema), vai estar também no festival, que recorda que o filme foi “escrito por Paolo Taviani durante o processo de luto da morte do seu irmão mais velho, Vittorio Taviani”.

A organização informa também em comunicado enviado às redacções que contará com O Rei do Riso (Qui rido io), de Mario Martone, o filme sobre o actor e autor napolitano Eduardo Scarpetta, interpretado por Toni Servillo.

A Festa do Cinema Italiano estará este ano pela primeira vez em Lagos (de 25 a 28 de Maio, na Biblioteca Municipal Júlio Dantas), que se junta à lista de cidades encabeçada por Lisboa (1 a 10 de Abril no Cinema São Jorge, nos cinemas UCI El Corte Inglés e na Cinemateca Portuguesa) e completada por Cascais (1 a 3 de Abril n’O Cinema da Villa), Porto (1 a 5 de Abril no Cinema Trindade), Coimbra (5 a 7 de Abril no Teatro Académico Gil Vicente), Viseu (5 a 8 de Abril, no IPDJ — Cineclube de Viseu), Penafiel (7 a 9 de Abril no Cinemax), Alverca (9 a 10 de Abril, no Teatro Estúdio Ildefonso Valério), Aveiro (2 a 3 de Maio no Teatro Aveirense), Caldas da Rainha (3 a 5 de Maio no Centro Cultural de Congressos) e Almada (4, 11, 18 e 25 de Maio no Auditório Fernando Lopes-Graça).

A retrospectiva de Pasolini, que assinala assim o centenário do nascimento do cineasta, será fruto de uma parceria com a Cinemateca Portuguesa e levará filmes, encontros e o espectáculo Orgia, com encenação de Nuno M. Cardoso, à Culturgest. Entre os filmes exibidos, quase 25, estão as cópias restauradas que também entrarão no circuito comercial de filmes como Accattone (1961), Mamma Roma (1962), Comizi d'Amore (Assembleia de Amor) (1964) e Il Vangelo secondo Matteo (O Evangelho Segundo S. Mateus) (1964), Uccellacci e Uccellini (Passarinhos e Passarões) (1966) e Edipo Re (Édipo Rei) (1967).