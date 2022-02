Quarta na TV: mistério, amor e humor, de uma esquadra moderna a uma corte medieval

CINEMA

Miss Sloane - Uma Mulher de Armas

Hollywood, 21h30

Elizabeth Sloane, uma poderosa lobista capaz de tudo para atingir os seus intentos, está prestes a perceber que a vitória pode ter um custo demasiado elevado, quando, ao procurar um modo de alterar uma lei de controlo de armas, encontra o mais poderoso oponente da sua carreira. Jessica Chastain, Mark Strong, Gugu Mbatha-Raw, Michael Stuhlbarg, Alison Pill, Jake Lacy, John Lithgow e Sam Waterston dão vida às personagens deste thriller político dirigido por John Madden, segundo um argumento de Jonathan Perera.

Annie Hall

TVCine Edition, 22h

Foi o filme que marcou a passagem de Woody Allen da primeira fase da sua carreira, com comédias despreocupadas e simples, para filmes mais filosóficos e dominados pelas suas obsessões. Allen interpreta o papel de um escritor de comédias, inseguro e neurótico, que se apaixona por Annie Hall (Diane Keaton), uma aspirante a cantora. Com uma visão simultaneamente cínica e bem-humorada das relações pessoais, esta história de complicações amorosas é um documento sobre o amor nos anos 1970. Colheu três Óscares (melhor filme, argumento e realizador), que o cineasta se recusou a ir receber.

Cela 211

Cinemundo, 22h45

Juan Oliver é o novo guarda de uma prisão de alta segurança. No seu primeiro dia de trabalho, durante uma visita guiada pelos corredores, um incidente fá-lo desmaiar. Os colegas levam-no para a cela 211 enquanto o tentam reanimar. Nesse preciso momento, rebenta um motim e, no meio da confusão, Juan é abandonado à sua sorte dentro da cela vazia. Quando volta a si, está do lado errado da barricada. Para não ser visto como inimigo, muda rapidamente de roupa e finge ser um dos prisioneiros. Conforme vai assistindo ao que se passa lá dentro e percebendo as razões e intenções de Malamadre, o líder que amotinou os reclusos, compreende que, ali, nada é o que parece. Escrito e realizado por Daniel Monzón, este thriller psicológico ganhou oito prémios Goya, entre os quais melhor realizador, actor (Luís Tosar), actor revelação (Alberto Ammann), actriz secundária (Marta Etura) e argumento.

SÉRIES

A Rainha e a Bastarda

RTP1, 21h01

Estreia. Crime, intriga e conflito dão o tom à nova série de ficção histórica portuguesa. Em 1320, o rei D. Dinis, casado com Isabel de Aragão (a Rainha Santa), está em guerra com o filho (e futuro rei) Afonso IV, que receia perder o trono por causa da preferência do pai por outro filho. É então que o monarca recebe a notícia de que Maria Afonso, sua filha bastarda, foi violada e assassinada, e pede a um fiel escudeiro que encontre o responsável. Produzida pela Fado Filmes, A Rainha e a Bastarda verte para a televisão o livro homónimo de Patrícia Müller, que escreve o guião. Atrás das câmaras está Sérgio Graciano. À frente delas, actores como Rúben Gomes, Maria João Bastos, Diogo Martins, Miguel Raposo, Madalena Almeida, Paulo Rocha, Anabela Moreira, Sérgio Praia ou André Gago. Os oito episódios também podem ser vistos na RTP Play.

Os Durrell

AXN White, 21h25

As noites de quarta-feira passam a incluir a série britânica escrita por Simon Nye e realizada por Steve Barron, a partir da história real do naturalista e escritor inglês Gerald Durrell, que registou na Trilogia de Corfu os quatro anos que passou numa ilha grega, nos anos 1930, com a mãe e os três irmãos.

DOCUMENTÁRIOS

Detective Diaries

ID, 22h

Estreia. Cinco episódios focados em cinco detectives e noutros tantos crimes que, por alguma razão, se tornaram os mais marcantes das respectivas carreiras. O de hoje é dedicado a Lisa Morrill, da polícia de Austin (Texas, EUA), que foi ao limite do esforço físico, mental e emocional por conta de três homicídios que vitimaram jovens mulheres. Há novo episódio a cada quarta-feira.

Se Isto Fosse Amor

RTP2, 23h29

Realizado por Patric Chiha, vai no encalço da digressão de Crowd, da coreógrafa francesa Gisèle Vienne, revelando como, entre o corpo de bailarinos, se vão esbatendo as fronteiras vida/palco, à medida que fazem juntos o percurso de sala em sala. Crowd é uma peça em que a violência e o erotismo tomam conta dos jovens corpos, ao ritmo de música electrónica vinda dos anos 1990, numa espécie de rave transformada em vórtice de emoções e sensações.