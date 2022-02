Pela primeira vez, a Covax tem vacinas a mais para doar aos países mais pobres

Em Janeiro, a Covax tinha 436 milhões de doses para distribuir, mas só recebeu pedidos para 100 milhões. À medida que as doações aumentaram, os países mais pobres começaram a enfrentar grandes obstáculos, como problemas nas cadeias de frio, hesitação vacinal e falta de dinheiro para apoiar as redes de distribuição.

A Covax, a iniciativa internacional de partilha de vacinas para a covid-19, está a fazer todos os esforços para arranjar um país (ou vários) que necessite de 300 milhões de doses, um sinal de que o problema de vacinar o mundo está agora mais relacionado com a procura do que com a oferta.