Covid-19 em Portugal: 28 mortes e 13.103 novos casos

Portugal registou, esta segunda-feira, mais 28 mortes por covid-19 e 13.103 casos de infecção. De acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado nesta terça-feira, o total de vítimas mortais sobe assim para 20.894 e o número total de infectados desde o início da pandemia é de 3.206.281.

O relatório de situação indica que há agora 1763 doentes nas alas covid dos hospitais, menos 69 do que na actualização anterior. Nos cuidados intensivos, há um total de 111, menos três do que no boletim anterior.

Foram dadas como recuperadas mais 20.813 pessoas esta segunda-feira, num total de 2.717.509 recuperações desde o início da pandemia.

As 28 mortes ocorridas esta segunda-feira dividem-se da seguinte maneira por faixas etárias:

19 em pessoas com 80 ou mais anos

Seis em pessoas com idades entre os 70 e os 79 anos

Uma em pessoas entre os 60 e os 69 anos de idade

Uma em pessoas entre os 50 e os 59 anos

Uma em pessoas entre os 40 e os 49 anos

Deu-se ainda uma redução do número de casos activos, visto que, na segunda-feira, o número de recuperações foi superior ao de novas infecções. Neste sentido, Portugal tem agora 467.878 casos activos de covid-19, menos 7738 do que no último boletim epidemiológico.

Sob vigilância das autoridades de saúde estão 474.904 contactos, menos 15.093 do que no domingo.

O país está agora na “zona laranja” da matriz de risco, depois de nova descida do índice de transmissibilidade e da incidência. O primeiro indicador, designado por R(t), está agora nos 0,71 a nível nacional e nos 0,70 se olharmos apenas para o território continental. Já a incidência caiu para os 2934 casos por 100 mil habitantes na contabilização nacional e para os 2890 casos em Portugal continental.