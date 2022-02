Conheça a chave do Euromilhões

A chave vencedora do concurso do Euromilhões desta terça-feira é composta pelos números 5, 9, 14, 26 e 32 e pelas estrelas 3 e 7.

O primeiro prémio não saiu a nenhum apostador. Já o segundo prémio do Euromilhões, no valor de 183.996,60 euros, saiu a três apostadores no estrangeiro, de acordo com informação divulgada no site dos jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O próximo sorteio do Euromilhões terá em jogo um jackpot de 54 milhões de euros.

Esta informação não dispensa a consulta dos resultados oficiais.