Olhas com espanto para a dedicação. Perguntas-te se a dedicação é algo que se aprenda de forma irreversível, como a leitura. Não acreditas que nasça com a pessoa, como uns olhos bonitos. Tem de ser ensinada. Não podes ser dedicada se sempre foste tratada com indiferença. A tua mãe. Liga uma a duas vezes por semana. Não quer saber realmente de ti e não é porque não se importe, é porque não consegue. Não é capaz. Já te disse que nunca teve vocação para ser mãe. Que nunca quis trazer-te ao mundo. Aconteceu, pronto. Não devia ter acontecido. Tu não devias ter acontecido. Mas aconteceste. Estás cá. É por isso que não queres ser mãe. Tens medo que seja genético. Receias ser uma mãe desnaturada como a tua. É melhor não, preferes ser terreno infértil.

É das primeiras coisas que dizes quando conheces um homem, que não queres ser mãe. Talvez seja por isso que os homens fogem, não porque desejem ou tenham pressa de viver entre fraldas e chuchas mas porque acham estranho que não queiras. Acham-te estranha. Afinal és mulher, porque não hás-de querer cumprir a tua natureza de mãe? Os homens que conheceste nunca conheceram a tua mãe.

No comboio, a caminho de casa, sentes como queres agradar aos outros, como queres que gostem de ti. Mas não sabes como fazê-lo. Não sabes dedicar-te aos outros nem a ti própria. És inapta. A tua única dedicação é sobreviver. Foi assim que aprendeste a viver, sozinha, às tuas custas. Sabes que há verbos que não consegues praticar. Sais do trabalho exausta e não tens ninguém para quem voltar. Só um gato grande e gordo, que não te deixa dormir de noite. Não sentes que te seja dedicado, nem o gato, nunca se deita ao teu colo nem te dá afecto. É arisco, talvez seja um reflexo de ti. Uma mulher arisca com um gato arisco.

Vês no comboio uma mulher com um filho pequeno, talvez com quatro anos. Ele fala ininterruptamente, diz disparates e a mãe ri-se. Ri-se francamente, com dedicação. Nunca viu a sua mãe rir-se daquela maneira. Leve, livre, dedicada aos disparates de um filho. A mulher sentada ao seu lado tem um blusão de cabedal que cheira a chulé. Talvez ela própria também cheire mal. Talvez a sua natureza seja tão fraca e má como a das pessoas que tem conhecido. O que mais lhe custa é não ser capaz de se dedicar a nada. Se ao menos tivesse isso. Não ser capaz de dedicar-se significa não pertencer a ninguém, a nada, condenada a uma existência como aquele comboio em que se encontrava, rodeada de desconhecidos, em passagem.