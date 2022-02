Quinta dos Ingleses, séc. XXI

A Quinta dos Ingleses é um terreno (privado) com 52 hectares, em Carcavelos, com bosque, um baldio, um ribeiro e alguns edifícios antigos.

Entre outros, uma associação local (SOS Quinta dos Ingleses) defende que este espaço seja convertido num vasto parque urbano, pulmão verde onde todos possam passear, fazer piqueniques, andar de skate e bicicleta, interagir com a natureza, uma alternativa à praia.

Poderosos interesses imobiliários levam a Câmara de Cascais a querer deixar construir 850 apartamentos, um hotel e zonas comerciais. Supostamente progresso. Lucros gigantes para poucos, perda de espaços verdes para todos os outros. Consequências: árvores centenárias cortadas, maior saturação urbanística, de saneamento e mobilidade, poluição, impermeabilização perigosa dos solos junto ao mar, ventos alterados pela dimensão dos imóveis e risco de destruição da praia. No século XXI já sabemos que o destrutivo “progresso” do século XX não é mais viável.

Ana Berhan da Costa, Cascais

Marçal Grilo e Carmo Afonso

Muitos parabéns a Marçal Grilo pelo magnífico artigo que o meu jornal publicou na edição de ontem. É fantástico quando se raciocina bem e se transmite tão bem o que se pensa. E já agora parabéns ao PÚBLICO pela nova colunista da última página. Já era tempo de J. M. Tavares, que se especializou em “mexericos”, ter algum “contraditório” através de alguém interessante e bastante diferente.

João Pastor Fernandes, Miraflores

Sementes de alfarroba

É mesmo este estilo limpo e objectivo de comentar factos políticos que fazia falta há última página para contrabalançar o “estilo cruzada” de JMT. Ontem gostei da comparação do filme o Fim-de-semana com o morto. Para mim foi conseguido o equilíbrio, se calhar as sementes de alfarroba são isso mesmo um equilíbrio, especialmente porque a alfarroba tem um aspecto tão rústico e as suas sementes são transformadas numa substância que não é demasiado doce nem agressiva mas que se distingue. Obrigada à Carmo Afonso.

Fátima Silva, Lisboa

Agravamento do IMI

Desde 2021 a Câmara Municipal de Lisboa está autorizada a efectuar o agravamento do IMI dos imóveis devolutos do concelho de Lisboa, independentemente da freguesia em que se encontram, podendo esse agravamento ser de seis vezes mais, crescendo anualmente até 12%. Supõe-se que a intenção louvável do legislador fosse a de incentivar a colocação no mercado de mais casas para arrendar, devido à escassez da oferta em relação à procura, o que provoca naturalmente um aumento do preço do arrendamento. Claro que deveria haver um sistema de crédito ao financiamento amortizável com parte das rendas, para aqueles proprietários de precárias condições económicas ou até insolventes.

Também há andares tão degradados, que precisariam de obras tão onerosas que o seu valor seria dificilmente ou nunca amortizado. Mas onde a injustiça desse procedimento é gritante, é nas lojas de pequeno comércio. Como se pode constatar, há centenas de lojas encerradas por falência ou por encerramento preventivo do inquilino. Estão devolutas, no mercado de arrendamento, mas não há ninguém, a não ser um aventureiro, que se atreva a abrir um novo ramo de comércio de rua. Os senhorios estão sem rendimento e agora vem a câmara agravar duramente o IMI. É isto justo? Ah, a câmara antecipa que poderá vir a encaixar quase 10 milhões de euros com a penalização do imposto. Só se trata de incentivo e pressão ao arrendamento? Sem mais comentários.

Jorge Calado, Lisboa

Combustíveis e impostos

Quando o preço dos combustíveis baixou para valores abaixo dos 1,40 euros por litro, aproximadamente, o Governo logo decretou um aumento dos impostos que incidiam sobre estes produtos alegando que a receita, para o Estado, estava abaixo do valor orçamentado.

Neste momento, em que as famílias já não conseguem cumprir com os seus compromissos e em que a receita, para o Estado, está largamente acima das expectativas orçamentadas, não será tempo de baixar, numa larga percentagem, o valor desses impostos?

O Governo para ser coerente tem de, com urgência, dar esse passo, sem o que cairá no descrédito, provocando mais situações de pobreza e de dificuldades para as famílias que já sofrem com os aumentos das restantes energias, bens alimentares essenciais, etc...

Jorge Loureiro, Anadia