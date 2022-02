Comboio histórico do Vouga faz-se aos carris: é um especial Carnaval a todo o vapor

No fim-de-semana e no dia de Carnaval há viagens especiais num histórico comboio a vapor entre Aveiro e Macinhata do Vouga. Mais uma oportunidade para conhecer o Vouguinha.

O Comboio Histórico do Vouga vai voltar a circular a vapor entre Aveiro e Macinhata do Vouga, numa edição especial de Carnaval já confirmada, após a última viagem proposta, no Natal passado, ter sido cancelada por causa da pandemia.

As viagens, cujos bilhetes estão à venda nas bilheteiras da CP e online, vão decorrer nos dias 26 e 27 de Fevereiro e 1 de Março.

“Além da icónica locomotiva a vapor construída pela casa alemã Henschel & Sohn”, explica a CP no programa de festas, “o comboio circulará com uma carruagem Napolitana da década de 30 do século passado, três carruagens históricas de madeira construídas na Bélgica (1908), Alemanha (1925) e em Portugal (1913)”. A secção portuguesa tem origem “nas oficinas do Porto, pelos então Caminhos de Ferro do Estado” e inclui ainda uma “carruagem construída no Barreiro, em 1908, e que circulou na Linha do Corgo”.

O programa começa com a partida de Aveiro pelas 9h, tem paragem em Águeda (só para embarques), e chega a Macinhata do Vouga pelas 10h43.

Fotogaleria O regresso às viagens a vapor à linha do Vouga. Um dia histórico acompanhado por milhares de entusiastas da ferrovia, portugueses e estrangeiros.

É de contar ainda com animação na Estação de Macinhata “com grupo de música e cantares tradicionais da região e mostra de produtos regionais”, visita guiada ao Museu Ferroviário e regresso marcado para as 12h15 (chegada a Aveiro pelas 14h06).

Os preços são de 35 euros para adulto e 25 para crianças (dos 4 aos 12 anos inclusive).

Detalhe: segundo a CP, “caso se verifique a impossibilidade de utilização da locomotiva a vapor CP E214, recorrer-se-á à locomotiva diesel 9004, usada nas edições de Verão”.