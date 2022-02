Falhas afectaram 40% da rede de pagamentos da SIBS. “Não foi ataque informático”

As falhas na sexta-feira e no sábado nos terminais de pagamento automático (TPA) geridos pela SIBS afectaram 40% da rede, segundo disse a entidade gestora ao PÚBLICO.

Questionada sobre a instabilidade atípica naquele serviço essencial, a SIBS confirma que “existiram constrangimentos” durante 45 minutos na rede TPA, na sexta-feira, “entre as 18h15 e as 19h15”, com repetição de falhas no dia seguinte, sábado, 19 de Fevereiro, “entre as 11h20 e as 12h40”. No segundo dia, as falhas no serviço dos TPA teve um “impacto em 40% da rede”.

“Todos os restantes serviços da SIBS, nomeadamente os Caixas Automáticos Multibanco não foram afectados e estiveram a funcionar normalmente”, garante ainda.

Sobre as razões, a entidade alude apenas a uma “causa técnica que provocou esta instabilidade no serviço”, excluindo não se tratar de ataque informático. “Reforçamos que estes dois episódios pontuais não estiveram relacionados com qualquer tipo de ataque informático.”

“As equipas técnicas da SIBS estão em permanente monitorização dos serviços pelo que, em ambas as situações, encetaram imediatamente todos os procedimentos para garantir a recuperação dos terminais afectados.”

O PÚBLICO dirigiu também questões ao Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), mas até ao momento não obteve resposta. A SIBS, por seu lado, confirma que, durante aquele período, “manteve um contacto próximo e permanente” com “entidades relevantes”, incluindo o Gabinete Nacional de Segurança e o Centro Nacional de Cibersegurança”.