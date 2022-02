Como o défice pode cair para perto de 3% já em 2021

Para além da evolução mais favorável das finanças públicas já evidente nos dados em contabilidade pública publicados pelo Governo, o valor do défice a ser calculado pelo INE em contabilidade nacional deve contar com o contributo de três surpresas adicionais

O efeito positivo da aceleração da actividade económica no fim do ano na cobrança de impostos e eventuais surpresas positivas no registo de algumas operações financeira de grande dimensão são os principais contributos para que o défice público no ano passado se tenha aproximado já da barreira dos 3%, abrindo mesmo a possibilidade de o país cumprir as regras orçamentais europeias dois anos antes de estas deixarem de estar suspensas.