Veríssimo crê que Benfica-Ajax é 50/50

Apesar de dividir as probabilidades de sucesso, o técnico do Benfica não teve problema em reconhecer o valor daquela que é, crê, uma das melhores equipas da Europa.

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica acredita que a eliminatória entre Benfica e Ajax, nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, é um duelo de favoritismo repartido. “É 50/50, na minha opinião. É dito de forma genuína, não estou aqui com bazófias. Reconhecemos que eles têm qualidade, mas nós também. Dividiria o favoritismo”, afirmou o treinador dos “encarnados”, nesta terça-feira, na antevisão da partida da primeira mão (quarta-feira, 20h, Eleven).

Apesar de dividir as probabilidades de sucesso, o técnico do Benfica não teve problema em reconhecer o valor daquela que é, crê, uma das melhores equipas da Europa. “É um jogo importante para a equipa, de uma eliminatória da Champions, e não há maior motivação do que essa. Reconhecer que vamos defrontar um adversário com muita qualidade, das melhores equipas da Europa, com grande poderio ofensivo, mas, tal como eles analisaram a nossa equipa, nós analisámos a deles e é preciso reconhecer que, assim como têm os seus pontos fortes, também têm pontos fracos que podemos explorar”, analisou.

O treinador do Benfica disse ainda estar consciente do perigo que virá dos pés de Antony: “Não vou partilhar [o que o Benfica fará para parar o brasileiro]. Acima de tudo, reconhecer que é um jogador de corredor, mais que o Tadic. Perto de zonas de finalização procura movimentos interiores, e é um dos muitos jogadores deles que temos de ter em conta, para além da ideia colectiva. Ele particularmente merece uma atenção mais cuidada, mas não vamos olhar só ao que é individual”.

Fora do âmbito do jogo frente ao Ajax, Nélson Veríssimo foi questionado sobre o seu futuro e sobre a forma como um novo desaire poderá precipitar uma saída do clube. “Quando sentir que sou parte do problema coloco o lugar à disposição. Ainda sinto que sou parte da solução, sabemos o que andamos aqui a fazer, sabemos o potencial da equipa e o rumo que queremos para ela. Essas questões são colocadas em função dos resultados”.